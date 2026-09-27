Νομίζετε πως ξέρετε... Τι είναι πιο βρώμικο, μία τουαλέτα ή ένα κινητό;

Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε η εταιρία Initial Washroom Hygiene, πραγματικά προκαλούν μεγάλη έκπληξη. Αν ρωτήσεις έν...









Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε η εταιρία Initial Washroom Hygiene, πραγματικά προκαλούν μεγάλη έκπληξη.Αν ρωτήσεις έναν άνθρωπο για το πιο θεωρεί οτι είναι πιο βρώμικο, μία τουαλέτα ή ένα κινητό τηλέφωνο, δεδομένα θα απαντήσει το πρώτο. Θα είναι και πολύ σίγουρος μάλιστα, όμως η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.Αυτό τουλάχιστον έδειξαν τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε η εταιρία Initial Washroom Hygiene και ανέδειξαν ως σωστή απάντηση την δευτέρα. Και μην νομίζετε οτι η διαφορά ήταν μικρή... Το αντίθετο, συμβαίνει.Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν ένα κινητό που προστατεύεται από πλαστική θήκη έχει τουλάχιστον εξαπλάσιες εστίες μόλυνσης, ενώ αν η θήκη είναι δερμάτινη, τότε τα πράγματα γίνονται χειρότερα, καθώς αριθμός αυτό ανεβαίνει στις 7 φορές.Για την έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκε μία συσκευή που φωτίζει μία επιφάνεια και εντοπίζει μικρόβια και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά και για τους περισσότερους ανέλπιστα.Και αυτό γιατί στο κάθισμα μίας τουαλέτες βρέθηκαν 220 βακτήρια, ενώ στο μέσο κινητό έφτασαν τα 1.479.Βέβαια, σε αυτό σημαντικό ρόλο παίζει το γεγονός οτι οι περισσότεροι όταν πάνε στην τουαλέτα, παίρνουν μαζί και το κινητό τους για να περνάει ευχάριστα η ώρα!