Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν το διυλιστήριο Ίλσκι στο Κρασνοντάρ

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν το Διυλιστήριο Πετρελαίου Ίλσκι στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία σε επίθεσή τους στη διάρκεια τη...
Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν το Διυλιστήριο Πετρελαίου Ίλσκι στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία σε επίθεσή τους στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν σήμερα (26.09.2026) οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.
Στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, το Γενικό Επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων προσθέτει ότι πυρκαγιά ξέσπασε στην εγκατάσταση αυτή, η οποία όπως αναφέρει συμβάλλει στην τροφοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας στην Ουκρανία.
Επίσης, οι τοπικές αρχές του Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία ανακοίνωσαν ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με drones.
⚡️⚡️ Ilsky Oil Refinery hit
During the night of 26th September 2026, units of the Defence Forces of Ukraine struck the Ilsky Oil Refinery in Ilsky, Krasnodar Krai, russian federation. A fire was reported at the facility.
ℹ️ Background. The Ilsky Oil Refinery has an annual crude… pic.twitter.com/xuyreXCn15— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) September 26, 2026
Ilsky oil refinery in Krasnodar region after a drone attack.
This oil refinery is one of the largest private oil refineries in the region.
The plant carries out primary oil processing and produces diesel fuel, gasoline, fuel oil, and bitumen. Its design capacity is… pic.twitter.com/XsGDlY7zf7— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 26, 2026
❗️Ukrainian long-range drones struck the Ilsky Oil Refinery in Russia’s Krasnodar Krai, with fires reported at the facility. The refinery has six primary refining units and capacity of roughly 6.6 million tons of crude per year, producing diesel, gasoline, fuel oil and bitumen.… pic.twitter.com/CLMFah8kYr— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 26, 2026
Η τοπική ομάδα δράσης πρόσθεσε ότι πυρκαγιές που ξέσπασαν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ως αποτέλεσμα της επίθεσης έχουν σβηστεί.
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