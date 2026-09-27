Ομόνοια: 33χρονος είχε κρύψει κοκαΐνη κάτω από λεβιέ οχήματος - Δύο συλλήψεις και πολύ «πράγμα» σπίτια τους...

Στην σύλληψη ενός 33χρονου και μιας γυναίκας, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαΐνη προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ομάδα...



Η ανακοίνωση της αστυνομίας



Συνελήφθη, βραδινές ώρες της 19-9-2026 από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. στην περιοχή της Ομόνοιας, 33χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για πλαστογραφία.



Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 19-9-2026, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούν στην περιοχή της Ομόνοιας έκριναν ύποπτη την κίνηση του 33χρονου, ο οποίος κινούνταν με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν, μικροποσότητα κοκαΐνης, -2- κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των -1.785- ευρώ καθώς και πλήθος κλειδιών.



Σε περαιτέρω έλεγχο των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε συνεργασία με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, τόσο σε οχήματα όσο και σε οικίες του 33χρονου, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:





-485- γραμμ. κοκαΐνης,

-1.584- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-102- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

-969- γραμμ. MDMA,

-3- φαρμακευτικά δισκία,

πλήθος νάιλον συσκευασιών για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

-3- οχήματα(-2- μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητο) και

-2- έγγραφα, η γνησιότητα των οποίων ελέγχεται.



Επιπρόσθετα κατά την έρευνα σε οικία, εντός αυτής συνελήφθη και 32χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενη για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.



Σημειώνεται ότι μέρος της κατασχεμένης ποσότητας κοκαΐνης εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένη κάτω από τον λεβιέ ταχυτήτων του αυτοκινήτου του 33χρονου.



Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Στην σύλληψη ενός 33χρονου και μιας γυναίκας, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαΐνη προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε περιοχή της Ομόνοιας.Αναλυτικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούν στην περιοχή της Ομόνοιας έκριναν ύποπτη την κίνηση του 33χρονου, ο οποίος κινούνταν με μοτοσικλέτα, και τον κάλεσαν σε έλεγχο.Στο πλαίσιο του ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης, δύο κινητά τηλέφωνα, 1.785 ευρώ καθώς και πλήθος κλειδιών.Σε περαιτέρω έλεγχο των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε συνεργασία με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, τόσο σε οχήματα όσο και σε οικίες του 33χρονου, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν 485 γραμμάρια κοκαΐνης, 1.584 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 102 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης και 969 γραμμάρια MDMA.Παράλληλα, κατασχέθηκαν 3 φαρμακευτικά δισκία, πλήθος νάιλον συσκευασιών για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, 3 οχήματα (2 μοτοσικλέτες και αυτοκίνητο) και 2 έγγραφα, η γνησιότητα των οποίων ελέγχεται.Επιπρόσθετα, κατά την έρευνα σε οικία, εντός αυτής συνελήφθη και 32χρονη γυναίκα κατηγορούμενη για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.Σημειώνεται ότι μέρος της κατασχεμένης ποσότητας κοκαΐνης εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένη κάτω από τον λεβιέ ταχυτήτων του αυτοκινήτου του 33χρονου.