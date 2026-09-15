Οι τρεις φράσεις που πρέπει να ακούσει το παιδί σας ειδικά τις πρώτες μέρες στο σχολείο

Η πρώτη μέρα αλλά και γενικά η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο είναι εβδομάδα προσαρμογής για τα παιδιά όλων των τάξεων, ειδικά του δημοτικού. Α...

Η πρώτη μέρα αλλά και γενικά η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο είναι εβδομάδα προσαρμογής για τα παιδιά όλων των τάξεων, ειδικά του δημοτικού.Αυτό που χρειάζονται οι μικροί μαθητές είναι λόγια ενθάρρυνσης και υποστήρθξη ώστε να γίνει πιο ομαλή η επιστροφή στα θρανία, ειδικά μετά τη δύσκολη σχολική χρονιά. Θυμηθείτε, λοιπόν, να γεμίζετε τα παιδιά με λόγια αισιοδοξίας και υποστήριξης. Αυτές είναι οι τρεις φράσεις που σίγουρα πρέπει να ακούσει κάθε μικρός μαθητής.Πιστεύω πολύ σε εσέναΑν το παιδί γνωρίζει ότι οι γονείς είναι στο πλευρό του ο,τι κι αν γίνει, ενισχύει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή του με αποτέλεσμα να περνά και να αποδίδει καλύτερα στο σχολείο.Είσαι ικανός αρκεί να το πιστέψειςΜια φράση που πρέπει να ακούει το παιδί καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Το να λέτε αυτή τη φράση είναι το πρώτο βήμα για να διδάξετε στο παιδί σας την επιμονή και την υπομονή.Να φέρεσαι όπως θες να σου φέρονταιΊσως η πιο σημαντική φράση για να είναι όλα τα παιδιά της τάξης χαρούμενα, και μαζί και το δικό μας παιδί. Με αυτό τον τρόπο το παιδί βοηθιέται στο να γίνει πιο εύκολη η κοινωνικοποίησή του και οι σχέσεις του με τα άλλα παιδιά.