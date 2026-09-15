Αλκέτ Ριζάι: Άφαντος παραμένει ο διαβόητος βαρυποινίτης – «Εξαιρετικά περίεργο αυτό που συνέβη», λέει ο Χρυσοχοΐδης

Άφαντος παραμένει ο Αλκέτ Ριζάι, μετά το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (13/9) έξω από bea...



Στην υπόθεση αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτη (15/9) ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.



Ο υπουργός χαρακτήρισε «εξαιρετικά περίεργο» το γεγονός ότι ο Ριζάι δεν επέστρεψε στη φυλακή, ενώ ανέφερε ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπήρξε βοήθεια εκ των έσω, με το συγκεκριμένο σενάριο να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών.



Όπως είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός, «έχει πάρει 16 άδειες. Και σωστά πήρε», εξηγώντας ότι το σωφρονιστικό σύστημα προβλέπει τη χορήγηση αδειών και υπογραμμίζοντας τα προβλήματα υπερπληθυσμού στις ελληνικές φυλακές.



Όπως ανέφερε, οι φυλακές φιλοξενούν σήμερα 50% έως 60% περισσότερους κρατουμένους από όσους μπορούν να φιλοξενήσουν.



Παρά την εξαφάνιση του Ριζάι, ο υπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι τελικά θα εντοπιστεί. «Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει. Αλλά αν δεν γυρίσει, θα τον πιάσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Οι θεαματικές αποδράσεις



Η συγκεκριμένη περίπτωση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω του ιστορικού του Ριζάι, ο οποίος στο παρελθόν έχει πραγματοποιήσει δύο θεαματικές αποδράσεις από τις φυλακές Κορυδαλλού με ελικόπτερο, το 2006 και το 2009, στη δεύτερη περίπτωση μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα.

Άφαντος παραμένει ο Αλκέτ Ριζάι, μετά το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (13/9) έξω από beach bar στην Ανάβυσσο ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.Ο διαβόητος βαρυποινίτης είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτίει την ποινή του, όμως δεν επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας (14/9), όπως όφειλε, με αποτέλεσμα να θεωρείται «και με τη βούλα» δραπέτης.Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μετά από έντονη λογομαχία έξω από το κατάστημα ακολούθησαν πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργαζόμενοι. Ο Ριζάι και άλλα άτομα αποχώρησαν από το σημείο και έκτοτε τα ίχνη του χάθηκαν.Χρυσοχοΐδης: «Εξαιρετικά περίεργο αυτό που συνέβη»