Ποιός θα φταίει; Ούτε παράκρουση, ούτε παραλήρημα από τον τουρκικό τύπο. Υβριδική επίθεση κατά της ελληνικής κοινής γνώμης η «είδηση» που παίζει παντού!

--«Το Ισραήλ θέλει να μας βάλει σε πόλεμο με την Ελλάδα»: Η Milliyet ανεβάζει επικίνδυνα τους τόνους --«Σε παράκρουση τα τουρκικά ΜΜΕ με...

--«Το Ισραήλ θέλει να μας βάλει σε πόλεμο με την Ελλάδα»: Η Milliyet ανεβάζει επικίνδυνα τους τόνους

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Αυτοί είναι μερικοί από τους τίτλους που από χθές κατακλύζουν ΟΛΑ ανεξαιρέτως τα ΜΜΕ της Ελλάδος με την συγκεκριμένη "είδηση". Όλα παίζουν τον ίδιο τίτλο και μπορεί να αλλάζει μόνο το συντακτικό...

Όλοι ανεξαιρέτως έχουν πέσει στην παγίδα της τουρκίας και την υβριδική της επίθεση στην ελληνική κοινή γνώμη. Και η υβριδική τουρκική επίθεση έχει τίτλο "Το Ισραήλ θα φταίει" και στόχευση την διάρρηξη της ενότητας μεταξύ των Ελλήνων απέναντι στην τουρκία.

Και το κάνει αυτό η τουρκία γιατί γνωρίζει πως υπάρχει πρόσφορο έδαφος στην ελληνική κοινή γνώμη για μια τέτοια διάρρηξη. Ξέρουν επίσης οι τούρκοι πως αυτό το έδαφος καλλιεργεί συγκεκριμένα αντιισραηλινά και αντιεβραϊκά αισθήματα και προς τα αριστερά και προς τα πολύ δεξιά...

Από τους "φριγαζάκηδες" και τους γνωστούς αγνώστους της ελλαδίτικης αριστεράς μέχρι τους εξαπατημένους από τους οπαδούς του αδόλφου, τους ενδεδυμένους με τον μανδύα του ελληνικού εθνικισμού, βρύθει η κοινωνία από αφελής και ανεγκέφαλους που σπεύδουν ήδη να υιοθετήσουν τον τίτλο της τουρκικής υβριδικής επίθεσης. "Το Ισραήλ θα φταίει".

Αφελείς και ανεγκέφαλους που δυστυχώς δεν έχουν γνώση, αίσθηση και αντίληψη του εθνικού συμφέροντος και γίνονται εύκολα και απροσχημάτιστα, όχι απλά φορείς της εχθρικής προπαγάνδας, αλλά όργανα της αντεθνικής και αντικρατικής εχθρικής δράσης.

Δεν θα φταίει η τουρκία που διεκδικεί το μισό Αιγαίο και όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν θα φταίει η τουρκία που κατέχει από πρόσφατα την μισή Κύπρο, για να μην μιλήσουμε για τα κατεχόμενα σε Θράκη, Μικρασία, Πόντο. Δεν θα φταίει η τουρκία που απειλεί με τις Ταξιαρχίες της σε απόσταση αναπνοής όλα τα νησιά μας.

Ούτε θα φταίει η τουρκία που υπονομεύει την συνοχή στην ήδη απελευθερωμένη Θράκη, ούτε η τουρκία που συνομωτεί με τους σλάβους ψευτομακεδόνες, αλλά ούτε και η τουρκία που απειλεί με πόλεμο αν επεκτείνουμε όπως έχουμε δικαίωμα σε 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά μας ύδατα.

Θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα τόσα κι ακόμη περισσότερα για την τουρκία και να γεμίζαμε σελίδες ολόκληρες με τα πραγματικά και ιστορικά φτιαξίματα της αλλά...

Όχι... "Το Ισραήλ θα φταίει"

Όπως έφταιγε το Ισραήλ που αντέδρασε και αμύνθηκε μετά την φρικαλέα επίθεση της ισλαμιστικής τουρκοκινούμενης Χαμάς με τους βιασμούς και τις δολοφονίες χιλιάδων αμάχων, συνεπικουρούμενη από ορδές λεηλατών. Επειδή επιχείρησε να εξαλείψει αντί να χαϊδέψει μιά απειλή επιβίωσης του και επιβίωσης του λαού του.

Είναι χαρακτηριστική η ευκολία με την οποία τσίμπησαν στην Ελλάδα, από άλλη μια τουρκική μηχανοραφία παραπληροφόρησης. Όχι ότι δεν υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι εσκεμμένα και με πλήρη συνείδηση γίνονται φορείς των τουρκικών ψυχολογικών επιχειρήσεων. Το αποτέλεσμα όμως είναι το ίδιο και δυστυχώς υπάρχει αποτέλεσμα...

Κι αν αύριο μεθαύριο εκτραχυνθεί η κατάσταση στον Έβρο το Αιγαίο ή την Κύπρο να ακούμε και αν βλέπουμε συνθήματα του τύπου «Δεν πολεμάμε για κανένα Ισραήλ» τα οποία θα έχει ενισχύσει η τουρκική προπαγάνδα...

Και τέλος θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω τον ρόλο της τουρκικής Milliyet σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Μιας καθεστωτικής εφημερίδας που αποτελεί έναν από τους δύο επικοινωνιακούς βραχίονες του τουρκικού βαθέως κράτους. Μπορεί να ήταν η Χουριέτ αυτή που κατέβασε ελικόπτερο στα ίμια για να αποσπαστεί η ελληνική σημαία τον Ιανουάριο του 1996, αλλά ήταν η Millιyet αυτή που απογείωσε πρώτη το πετούμενο της, το οποίο λόγω λάθους πλοήγησης προσγειώθηκε σε λάθος νησίδα...

Σάββας Ε. Χατζηπαρασκευάς - stoxos.gr



