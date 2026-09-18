Τέλος ο τούρκος Πρόξενος Κομοτηνής! Ετοιμάζει τις βαλίτσες του για Άγκυρα και η τουρκία ετοιμάζει τον αντικαταστάτη του!

Αιφνίδιες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στην ηγεσία της τουρκικής διπλωματικής αποστολής στην Κομοτηνή. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορ...

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Φωνής της Ροδόπης», ο Τούρκος Πρόξενος Κομοτηνής, Αϊκούτ Ουνάλ, απομακρύνεται από τη θέση του με έκτακτη μετάθεση και μετακινείται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας στην Άγκυρα.Η εξέλιξη αυτή προκαλεί αίσθηση καθώς, μόλις πριν από περίπου έναν μήνα, στο πλαίσιο των τακτικών μεταθέσεων του τουρκικού διπλωματικού σώματος, είχε αποφασιστεί η παράταση της θητείας του στην Κομοτηνή για ακόμη ένα έτος.Μάλιστα, ο κ. Ουνάλ είχε πραγματοποιήσει εθιμοτυπική επίσκεψη στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλο Τοψίδη, γνωστοποιώντας επίσημα την ανανέωση της θητείας του και εκφράζοντας την επιθυμία για συνέχιση της συνεργασίας.Ωστόσο, τα δεδομένα ανατράπηκαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα με την απόφαση για την εσπευσμένη ανάκλησή του.Σύμφωνα με εκτιμήσεις και πληροφορίες από έμπειρα στελέχη της μειονότητας, ως κύρια αιτία της απομάκρυνσης του προβάλλονται οι ενέργειες και οι πιέσεις για την προώθηση συγκεκριμένων προσώπων του στενού του περιβάλλοντος ως υποψήφιων Δημάρχων στις δημοτικές εκλογές του 2028 στους Δήμους Αρριανών, Ιάσμου και Μύκης.Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρέθηκαν οι συχνές δημόσιες εμφανίσεις του με τα εν λόγω πρόσωπα σε χώρους εστίασης και διασκέδασης, αλλά και το ιδιαίτερα ψυχρό κλίμα που είχε διαμορφωθεί στις σχέσεις του με προέδρους μειονοτικών συλλόγων και φορέων.Η απόφαση για τη μετακίνηση του διπλωμάτη έχει άμεση ισχύ, με τον ίδιο να ετοιμάζεται ήδη για την αποχώρησή του από την Ελλάδα.