ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ... Ένας πρώην κλέφτης μας δίνει 10 συμβουλές για να μην κλέψουν το αυτοκίνητο μας!

perpetualΊσως να μην το γνωρίζατε, αλλά οι καλοί κλέφτες αυτοκινήτων μπορούν να κλέψουν τα πράγματα σας ή ακόμα και το αυτοκίνητο σας, σε μ...

perpetualΊσως να μην το γνωρίζατε, αλλά οι καλοί κλέφτες αυτοκινήτων μπορούν να κλέψουν τα πράγματα σας ή ακόμα και το αυτοκίνητο σας, σε μόλις 20 δευτερόλεπτα!Σύμφωνα με έναν πρώην κλέφτη, ο ίδιος και οι συνεργάτες του έπρεπε να ενεργούν πολύ γρήγορα, αφού είχαν κατά νου ότι από την στιγμή που θα έσπαγαν κάποιο παράθυρο, κάποιος είχε ήδη σηκώσει το ακουστικό για να καλέσει την αστυνομία. Δεν στόχευαν μόνο τα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά και αυτοκίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες είχαν σταματήσει κάπου με αλάρμ για λίγα λεπτά ή ακόμα και δευτερόλεπτα, για να αφήσουν ή να πάρουν κάτι. Ο ρυθμός τους ήταν τόσο γρήγορος που κανένα αυτοκίνητο δεν ήταν ασφαλές.Έτσι λοιπόν, επειδή κάθε μέρα γίνονται αρκετές κλοπές αυτοκινήτων, αποφασίσαμε να μοιραστούμε μαζί σας 10 συμβουλές από έναν πρώην κλέφτη αυτοκινήτων, οι οποίες ίσως σας βοηθήσουν να αποφύγετε την κλοπή ή το σπάσιμο του αυτοκινήτου σας.1. Πάντα να αποθηκεύετε τα πολύτιμα σας αντικείμενα στο πορτμπαγκάζΟι κλέφτες έχουν ελάχιστο χρόνο να διαπράξουν μια κλοπή, και σχεδόν ποτέ δεν ανοίγουν το πορτμπαγκάζ. Θα κλέψουν ότι φαίνεται να έχει αξία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, αλλά ποτέ δεν θα μπουν στην διαδικασία να ανοίξουν το πορτμπαγκάζ. Γι ‘αυτό, καλό είναι να αποθηκεύετε τα πολύτιμα σας αντικείμενα εκεί, όπως τις βαλίτσες, το παλτό σας, ή ακόμα και την προσωπική σας τσάντα.2. Πάντα να παρκάρετε εκεί όπου υπάρχουν φώτα τριγύρωΕίναι αρκετά προφανές ότι η στάθμεση του αυτοκινήτου σας σε ένα σκοτεινό σημείο είναι αρκετά επικίνδυνη. Ο πρώην κλέφτης ανέφερε ότι αυτός και οι συνεργάτες του ποτέ δεν έσπασαν αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα σε καλά φωτισμένα σημεία, αλλά μόνο εκείνα που ήταν σταθμευμένα στο σκοτάδι. Θα πρέπει πάντα να παρκάρετε σε ένα σημείο που να υπάρχει επαρκής φωτισμός, ώστε να αποτρέπει τυχόν ληστές να επιλέξουν το δικό σας αυτοκίνητο.3. Πάντα να αφαιρείτε την πρόσοψη του ραδιοφώνουΥπάρχουν μερικοί κλέφτες που στοχεύουν αποκλειστικά στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας. Η αφαίρεση της πρόσοψης του ραδιοφώνου σας και η απόκρυψη της σε κάποιο άλλο σημείο μέσα στο αυτοκίνητο, θα τους απογοητεύσει. Θα δουν ότι λείπει και δεν θα διαρρήξουν το αυτοκίνητο σας ή θα το διαρρήξουν και δεν θα προλάβουν να πάρουν τίποτα, καθώς ο χρόνος τους είναι αρκετά περιορισμένος για να αρχίσουν να ψάχνουν.4. Κρύψτε τα πολύτιμα σας πράγματα κάτω από το κάθισμα σαςΕάν δεν θέλετε να αφήσετε την προσωπική σας τσάντα ή κάποιο άλλο αντικείμενο σε ορατό σημείο, μπορείτε απλά να το τοποθετήσετε κάτω από το κάθισμα σας. Οι περισσότεροι κλέφτες θα ρίξουν μια ματιά στο αυτοκίνητο σας προτού το διαρρήξουν, και αν δεν δουν κάτι που να τους “γυαλίσει”, πιθανότατα θα προχωρήσουν στο επόμενο. Δεν πρόκειται να διακινδυνεύσουν να πιαστούν μόνο και μόνο για να δουν αν κρύβετε κάτι κάτω από το κάθισμα σας.5. Τα φιμέ τζάμια βοηθούν αν οδηγείτε ένα καλό αυτοκίνητοΤα φιμέ τζάμια έχουν συνδεθεί με τα μεγάλα και ακριβά αυτοκίνητα, αλλά δεν λειτουργούν μόνο για να προσδώσουν κομψότητα, καθώς μπορούν να αποτρέψουν οποιονδήποτε επίδοξο ληστή να σπάσει το αυτοκίνητο σας, αφού δεν θα μπορεί να δει τι υπάρχει μέσα σε αυτό. Το ρίσκο είναι πολύ μεγάλο κι απλά δεν έχει τον χρόνο.6. Ελέγξτε αν υπάρχει εγκατεστημένο ένα GPS tracker στο αυτοκίνητο σαςΑυτή η συμβουλή απευθύνεται σε πολύ εύπορους ανθρώπους, οι οποίοι διαθέτουν ένα εξαιρετικά ακριβό αυτοκίνητο. Μπορεί να είναι υπερβολική, αλλά εμείς οφείλουμε να την αναφέρουμε. Μερικές φορές οι επαγγελματίες ληστές μπορεί να παρακολουθούν την καθημερινή σας ρουτίνα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να δουν πότε είναι η καλύτερη στιγμή για να κλέψουν το αυτοκίνητο σας. Μπορεί ακόμη να θελήσουν να μάθουν που ζείτε, για να μπουν και στα σπίτια σας. Έτσι, καλό είναι να γνωρίζετε ότι καλό θα είναι να ελέγχετε το αυτοκίνητο σας για ένα GPS tracker που και που.7. Ποτέ μην αφήνετε έγγραφα με τα προσωπικά σας στοιχεία στο αυτοκίνητοΑν κάποιος κλέφτης διαρρήξει το αυτοκίνητο σας και δεν βρει τίποτα παρά μόνο χαρτιά με το όνομα και τη διεύθυνσή σας, μπορεί να σκεφτεί να επισκεφτεί το σπίτι σας τώρα που γνωρίζει ότι δεν είστε μέσα σε αυτό.8. Ορισμένες μάρκες αυτοκινήτων προτιμούνται σε σχέση με άλλεςΣύμφωνα με έρευνες, υπάρχουν ορισμένες μάρκες αυτοκινήτων που οι κλέφτες στοχεύουν περισσότερο. Αυτή είναι μια χρήσιμη πληροφορία, η οποία ίσως σας κάνει να εξετάσετε την λίστα με τα πιο περιζήτητα αυτοκίνητα, σε περίπτωση που σκοπεύετε να αγοράσετε κάποιο.9. Ποτέ μην κρατάτε το εφεδρικό σας κλειδί μέσα στο αυτοκίνητοΜερικοί άνθρωποι έχουν την κακή συνήθεια να αποθηκεύουν το εφεδρικό κλειδί του αυτοκινήτου τους ή του σπιτιού τους στο αυτοκίνητο τους. Ο πρώην κλέφτης ανέφερε ότι βρήκε εφεδρικά κλειδιά στο ντουλαπάκι ενός αυτοκινήτου και έφυγε οδηγώντας το σαν κύριος. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να αφήνετε τα εφεδρικά κλειδιά σας στο σπίτι σας, σε ένα ασφαλές σημείο που κανένας κλέφτης δεν θα μπορεί να εντοπίσει.10. Μην αφήνετε χρήματα μέσα στο αυτοκίνητο σαςΠολλοί άνθρωποι έχουν την συνήθεια να αφήνουν χρήματα στο αυτοκίνητο τους, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Όταν τα χρήματα σας είναι ορατά, είναι σαν να καλείτε τους κλέφτες να σπάσουν το αυτοκίνητο σας. Αν επιμένετε να κρατάτε χρήματα μέσα στο αυτοκίνητο, απλά βρείτε ένα πιο ασφαλές και σκοτεινό μέρος για να τα κρύψετε.