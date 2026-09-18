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Πυρκαγιά σε οικόπεδο με απορρίμματα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη - 112 για πυκνούς καπνούς

Σεπτεμβρίου 18, 2026

   Πυρκαγιά σε οικόπεδο με απορρίμματα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη - 112 για πυκνούς καπνούς Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της ...

  


Πυρκαγιά σε οικόπεδο με απορρίμματα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη - 112 για πυκνούς καπνούς

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ ο Δήμος Ρέντη συνδράμει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων με υδροφόρα

Πυρκαγιά σε απορρίμματα σε υπαίθριο χώρο βρίσκεται σε εξέλιξη στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, η φωτιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:45, ενώ αμέσως εστάλη μήνυμα από το 112 για τους πυκνούς καπνούς.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ ο Δήμος Ρέντη συνδράμει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων με υδροφόρα.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

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