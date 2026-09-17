Χαλκιδική: 17χρονος κατέρρευσε στην αυλή του σχολείου του - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 17χρονος μαθ...

Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 17χρονος μαθητής που κατέρρευσε στο προαύλιο του σχολείου του, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.Πρόκειται για μαθητή του 1ου ΓΕΛ Πευκοχωρίου που κατέρρευσε σήμερα το πρωί ενώ βρισκόταν στην αυλή του σχολείου του.Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό σημειώθηκε εν ώρα διαλλείματος, με τον 17χρονο να νιώθει ξαφνικά αδιαθεσία και να σωριάζεται στο έδαφος.Αμέσως στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και γιατρός του Κέντρου Υγείας.Η κρισιμότητα της κατάστασης έκρινε απαραίτητη τη διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.Σύμφωνα με το emakedonia η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως έχει χτυπήσει και στο κεφάλι του (κατά την πτώση), με τους γιατρούς να καταβάλουν τιτάνιες προσπάθειες για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή.