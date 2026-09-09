Εσείς ξέρετε γιατί η γνωστή Ποδοσφαιρική Ομάδας της Βερόνα λέγεται «ΕΛΛΑΣ»...;;;









Εχετε αναρωτηθεί ποτέ για ποιο λόγο η ομάδα της Βερόνα ονομάζεται Ελλάς;Το να υπάρχει επιρροή από την αρχαία Ελλάδα σε ονόματα ποδοσφαιριστών, για παράδειγμα όπως ο σπουδαίος Σόκρατες, μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογικό κάπου, αλλά το να ονομάζεται «Ελλάς» μια ιταλική ομάδα, δεν είναι και ό,τι πιο συνηθισμένο.Με την Βερόνα, βέβαια, δεν είναι συνηθισμένο ούτε το να μην ξέρει κανείς πότε ακριβώς ιδρύθηκε.Υπολογίζεται ότι συνέβη ανάμεσα στο 1903 και στο 1904 αλλά κανείς δεν είναι σίγουρος. Για πολλά χρόνια ως έτος ίδρυσης δινόταν το 1904 αλλά στη συνέχεια επανήλθαν οι αμφιβολίες, αφήνοντας ανοιχτό αυτό το κεφάλαιο.Σημασία έχει ότι η ομάδα ιδρύθηκε εκείνη την εποχή, όπου το ποδόσφαιρο στην Ιταλία ήταν ουσιαστικά υπόθεση των βιομηχανικών πόλεων, του Τορίνο, του Μιλάνο και της Γένοβας.Το άθλημα, όμως, γινόταν όλο και πιο δημοφιλές, με αποτέλεσμα μια παρέα μαθητών στο λύκειο Scipione Maffei αποφάσισε να ιδρύσει μια ποδοσφαιρική ομάδα.Οι μαθητές, όμως, δεν είχαν τα χρήματα που χρειάζονταν για τις πρώτες αγορές, με αποτέλεσμα να ζητήσουν την βοήθεια του Ντέτσιο Κορούμπολο. Αυτός είναι και ο άνθρωπος-κλειδί της ιστορίας μας. Καθηγητής ελληνικών στο λύκειο που προαναφέραμε, ο Κορούμπολο δέχθηκε με χαρά να βοηθήσει τους μαθητές του και μάλιστα τους πρότεινε και το όνομα: Associazione Calcio Hellas.Ο καθηγητής επέλεξε το Hellas λόγω της αγάπης του για την Ελλάδα, την γλώσσα της οποίας δίδασκε, με την ονομασία να αλλάζει το 1929, όταν το πρωτάθλημα ενώθηκε, σε A.C. Verona, για να επανέλθει το Hellas με την μετονομασία σε Ελλάς Βερόνα το 1958, όταν αποφασίστηκε η ομάδα να επιστρέψει πιο κοντά στις ρίζες της. forzajuve.gr