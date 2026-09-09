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Θεσσαλονίκη: «Μακρυχέρα» καθαρίστρια έκλεβε επί 15 χρόνια δημόσιο νοσοκομείο – Άρπαζε από μέλι και φρυγανιές μέχρι… σεντόνια

Σεπτεμβρίου 09, 2026

  «Μακρυχέρα» καθαρίστρια έκλεβε επί 15 χρόνια δημόσιο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Η 41χρονη υπάλληλος έκλεβε από το νοσοκομείο «Παπανικολά...

 



«Μακρυχέρα» καθαρίστρια έκλεβε επί 15 χρόνια δημόσιο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.

Η 41χρονη υπάλληλος έκλεβε από το νοσοκομείο «Παπανικολάου» από μέλι και φρυγανιές μέχρι σεντόνια, είδη καθαρισμού και χαρτικά.

Η φερόμενη δράση της, αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα, την οποία προκάλεσε καταγγελία ενώ εις βάρος της, σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη,

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η κατηγορούμενη ιδιοποιούνταν παράνομα, κατά τη διάρκεια της 15ετούς εργασίας της, διάφορα προϊόντα που προορίζονταν για τις ανάγκες του νοσοκομείου.

Η δικογραφία, η οποία αφορά το αδίκημα της υπεξαίρεσης, θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελία πρωτοδικών

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