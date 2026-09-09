Θεσσαλονίκη: «Μακρυχέρα» καθαρίστρια έκλεβε επί 15 χρόνια δημόσιο νοσοκομείο – Άρπαζε από μέλι και φρυγανιές μέχρι… σεντόνια

«Μακρυχέρα» καθαρίστρια έκλεβε επί 15 χρόνια δημόσιο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Η 41χρονη υπάλληλος έκλεβε από το νοσοκομείο «Παπανικολά...

«Μακρυχέρα» καθαρίστρια έκλεβε επί 15 χρόνια δημόσιο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.Η 41χρονη υπάλληλος έκλεβε από το νοσοκομείο «Παπανικολάου» από μέλι και φρυγανιές μέχρι σεντόνια, είδη καθαρισμού και χαρτικά.Η φερόμενη δράση της, αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα, την οποία προκάλεσε καταγγελία ενώ εις βάρος της, σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη,Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η κατηγορούμενη ιδιοποιούνταν παράνομα, κατά τη διάρκεια της 15ετούς εργασίας της, διάφορα προϊόντα που προορίζονταν για τις ανάγκες του νοσοκομείου.Η δικογραφία, η οποία αφορά το αδίκημα της υπεξαίρεσης, θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελία πρωτοδικών