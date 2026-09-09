Στα χέρια του Εισαγγελέα το βίντεο με τους σλαβόψυχους συνωμότες στην Μελίτη της Φλώρινας! Και με τον αντιρατσιστικό οι ανθέλληνες!

Οι Ελληνόψυχοι έδρασαν γρήγορα... Τώρα ο Εισαγγελέας δεν μπορεί να κάνει ότι δεν γνωρίζει... Όπως κάνουν τόσοι άλλοι, συμπεριλαμβανομένου ...
Οι Ελληνόψυχοι έδρασαν γρήγορα... Τώρα ο Εισαγγελέας δεν μπορεί να κάνει ότι δεν γνωρίζει... Όπως κάνουν τόσοι άλλοι, συμπεριλαμβανομένου και το Προέδρου της Κοινότητας Μελίτης Χρήστου Σοβισλή, που σφυρίζει αδιάφορα και δεν είδε ότι όλα αυτά έγινα στο Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας Μελίτης... Οι αμετανόητοι σλαβόψυχοι και απόγονοι των ΣΝΟΦιτών τώρα στα χέρια του Εισαγγελέα...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026 - ΕΔΕΣΣΑ
Γιουματζίδης Δημήτριοςmacedon.dg@gmail.com
Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, μαζί με τον φίλο Χρήστο Τσιρανίδη, καταθέσαμε στην εισαγγελία Φλώρινας βίντεο από το πανηγύρι της Μελίτης του δήμου Φλώρινας, της 19ης Ιουλίου 2026, στο οποίο ο τραγουδιστής της ορχήστρας τραγουδά, στην γλώσσα του γειτονικού κράτους, τραγούδι που αναφέρει «ΦΥΓΕΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ», προφανώς από τα εδάφη της Μακεδονίας.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση του τραγουδιού είναι:https://www.facebook.com/reel/1029285546769339
Οι στίχοι του τραγουδιού είναι:
Χρόνια και αιώνες πέρασαν
Αλλά οι Μακεδόνες ακόμα υπάρχουν
Η αλήθεια θα νικήσει
Ο κόσμος θα φωνάξει
ΦΥΓΕΤΕ ΈΛΛΗΝΕΣ
Φθάνουν τα ψέματά σας
Κάνετε λάθος ρε Έλληνες
Σε ξένα μνήματα κλαίνε
Με ξένο βασιλιά χαίρονται
Μάνα Μακεδονία
Σε όλο τον κόσμο θα αποδείξει
Ο Αλέξανδρος είναι ο Βασιλιάς Μακεδόνων
Μερικοί από τους συμμετέχοντες στο πανηγύρι συνοδεύουν τον τραγουδιστή στο τραγούδι και μάλιστα υψώνουν το χέρι σχηματίζοντας με τα δάκτυλά τους το σχήμα που παραπέμπει στην απόσχιση του γεωγραφικού χώρου της Μακεδονίας από την Ελλάδα και την ενσωμάτωσή του στο γειτονικό κράτος.
Ως ντόπιος γηγενής Μακεδόνας Έλληνας, και γενικότερα ως Έλληνας, θίγομαι από τους στίχους του τραγουδιού γιατί παραποιούν την ιστορία, προκαλούν μίσος μεταξύ των πολιτών, διχάζουν την κοινωνία και εμποδίζουν την ειρηνική συνύπαρξη.
Στην εισαγγελία Φλώρινας κατατέθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να διερευνήσει ποινικές,ή οποιασδήποτε άλλης μορφής,ευθύνες που προκύπτουν από την συμπεριφορά και τις πράξεις ανθρώπων που φαίνονται στο βίντεο.
Σε εκείνα τα χωριά ή περιοχές του γεωγραφικού χώρου της Μακεδονίας όπου ορισμένοι Μακεδόνες Έλληνες γνωρίζουν, παράλληλα με τα Ελληνικά, και τα εντόπια, υπάρχουν παραδοσιακά τραγούδια στα εντόπια που μιλούν για την καθημερινότητα για αυτό δεν είναι ανάγκη στα πανηγύρια αυτών των περιοχών να τραγουδιούνται ξενόφερτα τραγούδια με προπαγανδιστικό, ανθελληνικό και αλυτρωτικό χαρακτήρα και μάλιστα στην επίσημη γλώσσα του γειτονικού κράτους που κατασκευάσθηκε το 1945, και διαφέρει από τα εντόπια που μιλιούνται από ορισμένους Μακεδόνες Έλληνες εδώ και αιώνες.
(Για τους δύσπιστους, ένα τραγούδι στα εντόπιαπου αναφέρεται στον Μακεδονομάχο Παύλο Νικολαΐδη (Ρακοβίτη) από το Κρατερό (Ράκοβο) του Δήμου Φλώρινας τραγουδισμένο από την ορχήστρα «Αντίκρυ», που ασχολείται με το αυθεντικό εντόπιο παραδοσιακό τραγούδι,υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://youtu.be/_IRMbQ-dVCg?si=IwxaWGr1bZ0fXW7a)
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