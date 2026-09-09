Στα χέρια του Εισαγγελέα το βίντεο με τους σλαβόψυχους συνωμότες στην Μελίτη της Φλώρινας! Και με τον αντιρατσιστικό οι ανθέλληνες!

Οι Ελληνόψυχοι έδρασαν γρήγορα... Τώρα ο Εισαγγελέας δεν μπορεί να κάνει ότι δεν γνωρίζει... Όπως κάνουν τόσοι άλλοι, συμπεριλαμβανομένου ...