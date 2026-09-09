Bergamini: Sylver A70 και στρατηγικά όπλα στις δύο νέες φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού – Στόχος τουλάχιστον 6 FREMM

Σε μια πολύ πιο φιλόδοξη διαμόρφωση από αυτή με την οποία υπηρετούν σήμερα στο ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό σχεδιάζει το ελληνικό Επιτελείο ν...



Επιπλέον Sylver A70 – Η μεγάλη αλλαγή στη διαμόρφωση



Σύμφωνα με πληροφορίες, το Πολεμικό Ναυτικό έχει ήδη εξετάσει τεχνικά τη δυνατότητα εγκατάστασης πρόσθετων κάθετων εκτοξευτών στις δύο ιταλικές φρεγάτες. Η μελέτη καταλήγει ότι η παρέμβαση είναι τεχνικά εφικτή, καθώς υπάρχει διαθέσιμος χώρος στο πρωραίο τμήμα των πλοίων, μπροστά από τους υφιστάμενους εκτοξευτές των αντιαεροπορικών όπλων.



Η επιλογή που προκρίνεται αφορά Sylver A70 και όχι απλώς την προσθήκη επιπλέον κελιών για αντιαεροπορικούς πυραύλους. Και αυτή ακριβώς η λεπτομέρεια έχει ιδιαίτερη επιχειρησιακή σημασία.



Ο A70 είναι η βαθύτερη έκδοση της οικογένειας Sylver και επιτρέπει την αξιοποίηση πυραύλων σημαντικά μεγαλύτερων διαστάσεων, ανοίγοντας τον δρόμο για όπλα στρατηγικής κρούσης. Με αυτόν τον τρόπο οι ελληνικές FREMM θα μπορούν μελλοντικά να αποτελέσουν φορείς όπλων μεγάλου βεληνεκούς, ανάλογα φυσικά με την τελική επιλογή πυραύλου και τις συμφωνίες που θα ακολουθήσουν.



Η συγκεκριμένη κατεύθυνση συνδέεται άμεσα με τη συνολικότερη φιλοσοφία που ακολουθεί πλέον το Πολεμικό Ναυτικό, ώστε οι νέες κύριες μονάδες επιφανείας να μην περιορίζονται στην άμυνα του ίδιου του πλοίου ή της ναυτικής δύναμης στην οποία συμμετέχουν, αλλά να έχουν δυνατότητα να επηρεάζουν το επιχειρησιακό περιβάλλον σε βάθος.



Με άλλα λόγια, ο Στόλος περνά σταδιακά από τη λογική της πλατφόρμας που μεταφέρει αισθητήρες και όπλα για να πολεμήσει στη θάλασσα, στη λογική της μονάδας κρούσης, η οποία αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου δικτυοκεντρικού συστήματος και μπορεί να πλήξει στόχους εκατοντάδες ή ακόμη και πάνω από χίλια χιλιόμετρα μακριά, ανάλογα με το όπλο που θα επιλεγεί.











CAPTAS-4 και στη Bergamini



Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο. Η Virginio Fasan είναι η ανθυποβρυχιακή έκδοση της ιταλικής FREMM, ενώ η Carlo Bergamini είναι General Purpose.



Ο σχεδιασμός του Πολεμικού Ναυτικού προβλέπει την εγκατάσταση συστήματος μεταβλητού βάθους CAPTAS-4 και στην Carlo Bergamini, ώστε και οι δύο ελληνικές FREMM να διαθέτουν εξαιρετικά υψηλές δυνατότητες εντοπισμού υποβρυχίων.



Η επιλογή μόνο τυχαία δεν είναι. Η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον ανθυποβρυχιακών επιχειρήσεων, ενώ η συνεχής ενίσχυση του τουρκικού υποβρυχίου στόλου με Type 214TN αυξάνει τις απαιτήσεις για το Πολεμικό Ναυτικό.



Δύο FREMM με ισχυρές δυνατότητες ASW, σε συνδυασμό με τις τέσσερις FDI, τα ελικόπτερα MH-60R Romeo και τα υπόλοιπα μέσα ανθυποβρυχιακού πολέμου, δημιουργούν ένα εξαιρετικά ισχυρό πλέγμα εντοπισμού και αντιμετώπισης υποβρύχιων απειλών.



Από τις δύο στις τέσσερις επιπλέον FREMM



Η πλέον ενδιαφέρουσα διάσταση του σχεδιασμού αφορά, ωστόσο, όσα θα ακολουθήσουν μετά την απόκτηση των Carlo Bergamini και Virginio Fasan.



Ο Νίκος Δένδιας έχει καταστήσει σαφές ότι η συνεργασία με την Ιταλία δεν αντιμετωπίζεται ως μια ευκαιριακή αγορά δύο μεταχειρισμένων πλοίων. Ήδη από τη συμφωνία του 2025 είχε προβλεφθεί η λογική «2+2», ενώ η προοπτική απόκτησης επιπλέον FREMM παραμένει ανοιχτή.



Το ενδιαφέρον του Πολεμικού Ναυτικού στρέφεται μάλιστα σε πλοία πιο σύγχρονης διαμόρφωσης, καθώς το Marina Militare περνά σταδιακά στην επόμενη γενιά της οικογένειας FREMM.



Έτσι, οι δύο πρώτες Bergamini μπορούν να αποτελέσουν μόνο την αρχή ενός πολύ μεγαλύτερου σχεδιασμού. Εφόσον οι συνθήκες, το κόστος και η διαθεσιμότητα ιταλικών μονάδων το επιτρέψουν, η Αθήνα θα επιδιώξει να διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των FREMM στον ελληνικό Στόλο.



Ο στόχος είναι οι FREMM να αποτελέσουν μαζί με τις FDI τον βασικό κορμό των μεγάλων μονάδων επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού για τις επόμενες δεκαετίες.





Σε μια πολύ πιο φιλόδοξη διαμόρφωση από αυτή με την οποία υπηρετούν σήμερα στο ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό σχεδιάζει το ελληνικό Επιτελείο να εντάξει στον Στόλο τις δύο φρεγάτες FREMM κλάσης Bergamini, Carlo Bergamini και Virginio Fasan. Η πρόθεση του Πολεμικού Ναυτικού δεν περιορίζεται στην απόκτηση δύο εξαιρετικά αξιόμαχων μεταχειρισμένων μονάδων, αλλά προβλέπει την αναβάθμισή τους με επιπλέον κάθετους εκτοξευτές Sylver A70, ώστε τα πλοία να αποκτήσουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν όπλα στρατηγικής κρούσης.Πρόκειται για μια επιλογή η οποία, εφόσον υλοποιηθεί όπως σχεδιάζεται, αλλάζει σημαντικά τον επιχειρησιακό χαρακτήρα των δύο FREMM και τις μετατρέπει από ισχυρές φρεγάτες πολλαπλών ρόλων σε μονάδες με δυνατότητα προβολής ισχύος σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στη Ρώμη, όπου Ελλάδα και Ιταλία οριστικοποίησαν τη συμφωνία για τις δύο πρώτες FREMM. Το ενδιαφέρον της Αθήνας δεν σταματά σε αυτές.Η ελληνική πλευρά εξετάζει πλέον την απόκτηση επιπλέον πλοίων και μάλιστα νεότερης και πιο σύγχρονης διαμόρφωσης, με τις FREMM να προορίζονται σταδιακά να καλύψουν το τεράστιο κενό που αφήνει η απόσυρση των φρεγατών τύπου S.