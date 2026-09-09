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Συνελήφθη ανήλικος που παρέσυρε πεζό με μοτοσικλέτα στην Κω... Συνελήφθη και ο πατέρας του

Σεπτεμβρίου 09, 2026

  Στη σύλληψη ενός ανήλικου ημεδαπού προχώρησαν χθες το βράδυ, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κω, μετά την εμπλοκή ...

 



Στη σύλληψη ενός ανήλικου ημεδαπού προχώρησαν χθες το βράδυ, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κω, μετά την εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο ανήλικος οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης όταν ενεπλάκη στο τροχαίο.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου, κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές

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