Κι όμως η «Κολοπετινίτσα» υπάρχει και είναι τόσο κοντά στην Αθήνα όσο δε φαντάζεστε!

Η «Κολοπετινίτσα» αποτελεί το αγαπημένο «μη μέρος» των Ελλήνων, ένα τοπωνύμιο που αναφέρουν όταν θέλουν να μιλήσουν για κάτι που δεν ...









Και όμως, η Κολοπετινίτσα υπάρχει - και μάλιστα βρίσκεται πολύ πιο κοντά στο Αθηναϊκό κέντρο απ’ ότι μπορεί να φανταστεί κανείς.Πρόκειται για το χωριό Τριταία της Φωκίδας, που βρίσκεται ανάμεσα στην Ιτέα και το Γαλαξίδι. Σύμφωνα με τη wikipedia, ονομαζόταν Κολοπετινίτσα μέχρι το 1927 οπότε μετονομάστηκε σε Μονοδένδρι και στην συνέχεια σε Τριταία.Το 2011 η Τριταία - ή Κολοπετινίτσα, αν προτιμάτε, είχε 141 κατοίκους.