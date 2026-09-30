Flydubai: «Ο πιλότος που μαχαίρωσε τον συνάδελφό του και προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο συνελήφθη και ανακρίνεται», λέει ο Νετανιάχου

Ένας από τους πιλότους του αεροπλάνου της Flydubai που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία μαχαίρωσε τον άλλο πιλότο και πρ...
Ένας από τους πιλότους του αεροπλάνου της Flydubai που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία μαχαίρωσε τον άλλο πιλότο και προσπάθησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, δήλωσε σήμερα (30.09.2026) ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
Η πτήση της FZ1073 της Flydubai, που αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ, κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία μέσω του ιορδανικού εναέριου χώρου, αφού εξέπεμψε γενικό σήμα κινδύνου.
«Κατά τη διάρκεια της πτήσης, καθώς πλησίαζαν τη χώρα μας, ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλο πιλότο και προφανώς προσπάθησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους μαζί με όλους τους επιβαίνοντες», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του, στην πρώτη του αντίδραση μετά το σοβαρό αυτό περιστατικό.
Χαιρέτισε τους «ήρωες» που παρενέβησαν για να ακινητοποιήσουν τον δράστη, «σώζοντας πολλές ζωές» και «αποτρέποντας μια μεγάλη καταστροφή».
🚨 Cockpit video is now out
Shows a bloody altercation, with one of the pilots seen soaked in blood
A Flydubai flight from Dubai to Tel Aviv was forced to divert to Saudi Arabia after what authorities described as a “violent incident” between two pilots
The aircraft… pic.twitter.com/p3eIQ58Ndw— Nabila Jamal (@nabilajamal_) September 30, 2026
«Σχεδόν όλοι οι επιβάτες της πτήσης ήταν Ισραηλινοί», συνέχισε.
Ανέφερε, επίσης, ότι ένας Ισραηλινός επιβάτης με τον οποίο μίλησε, μαζί με ένα από τα μέλη του πληρώματος, κατάφεραν να εισβάλουν στο πιλοτήριο και να σταματήσουν τον πιλότο καθώς προσπαθούσε να προκαλέσει ζημιά στα συστήματα του αεροπλάνου.
Ένα άλλο μέλος του πληρώματος μπήκε στη συνέχεια στο πιλοτήριο και κατάφερε να σταθεροποιήσει το αεροπλάνο, λέει ο Νετανιάχου.
Παράλληλα, τόνισε ότι ο πιλότος που μαχαίρωσε τον συγκυβερνήτη του, συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές.
«Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τις σαουδαραβικές αρχές», δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι «έδωσε εντολή στις (ισραηλινές) υπηρεσίες ασφαλείας να προετοιμαστούν για τυχόν περαιτέρω πιθανές απειλές».
Another of the Israeli passengers on #FlyDubai who restrained the Omani co-pilot.
Heroes each and everyone of them. pic.twitter.com/OiI2fXqIuf— #EBluemountain1 🇮🇱 (@EBluemountain1) September 30, 2026
Για «απόπειρα τζιχαντιστικής επίθεσης» μιλά ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς καταδίκασε, από την μεριά του, μια «απόπειρα τζιχαντιστικής επίθεσης», όπως χαρακτήρισε το περιστατικό με το αεροπλάνο της Flydubai.
«Το σοβαρό περιστατικό στην πτήση της Flydubai ήταν μια απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης από τζιχαντιστές», δήλωσε ο Κατς.
Νωρίτερα, ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Aσφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε ότι «ένας τρομοκράτης επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή ενός αεροπλάνου για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν σε αυτό».
Η αεροπορική εταιρεία των Εμιράτων, η Flydubai, ανακοίνωσε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους του καυγά που συνέβη μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης του αεροπλάνου.
«Σε αυτό το στάδιο, οι λόγοι και τα κίνητρα πίσω από αυτό το συμβάν είναι άγνωστα και αποτελούν αντικείμενο επίσημης έρευνας», τόνισε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, καλώντας «όλα τα μέρη να απέχουν από οποιεσδήποτε πρόωρες εικασίες όσο οι αρχές εξακριβώνουν τα γεγονότα».
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