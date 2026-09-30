Αναφορές για λύκους στους πρόποδες της Πάρνηθας, οδηγίες από τον Δήμο Αχαρνών

Αναφορές για συχνή παρουσία λύκων κατά τις βραδινές ώρες στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στους πρόποδες της Πάρνηθας στις Αχαρνές, κά...

Αναφορές για συχνή παρουσία λύκων κατά τις βραδινές ώρες στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στους πρόποδες της Πάρνηθας στις Αχαρνές, κάνει εθελοντική ομάδα πολιτών.Σύμφωνα με την ομάδα «Προσφέρω», λύκοι έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή σχεδόν σε καθημερινή βάση, με την ίδια να απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες που επισκέπτονται το σημείο, ιδιαίτερα μετά τη δύση του ηλίου, να είναι προσεκτικοί.Την ίδια ώρα, ο Δήμος Αχαρνών έχει επανέλθει με οδηγίες προς τους πολίτες, με αφορμή αναφορές για εμφανίσεις λύκων σε διάφορες περιοχές στους πρόποδες της Πάρνηθας, μεταξύ άλλων στη Φυλή, το Κρυονέρι, το Ολυμπιακό Χωριό και τα Άνω Λιόσια.Οι οδηγίες του Δήμου Αχαρνών Οι οδηγίες βασίζονται, όπως αναφέρει ο Δήμος, σε κατευθύνσεις που έχουν δοθεί από τα Δασαρχεία και τους αρμόδιους φορείςΤι κάνουμε αν δούμε λύκοΟ Δήμος Αχαρνών επισημαίνει ότι σε περίπτωση εντοπισμού λύκου δεν πρέπει να τρέξουμε.Εάν το ζώο βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση, οι πολίτες δεν πρέπει να το πλησιάσουν και θα πρέπει να διατηρούν διαρκώς οπτική επαφή μαζί του.Σε περίπτωση που ο λύκος πλησιάσει, οι οδηγίες αναφέρουν ότι πρέπει να επιδειχθεί επιθετική συμπεριφορά, με δυνατό θόρυβο, φωνές και κινήσεις αντικειμένων, προκειμένου να αποτραπεί η προσέγγισή του.Προσοχή στις βόλτες με σκύλουςΠαράλληλα, συνιστάται να αποφεύγονται οι βόλτες με σκύλους σε περιαστικές περιοχές και εντός του Δρυμού, ιδιαίτερα σε ώρες περιορισμένου φυσικού φωτός.Σε κάθε περίπτωση, οι σκύλοι θα πρέπει να παραμένουν δεμένοι με λουρί.Ο Δήμος συστήνει επίσης στους πολίτες να αποφεύγουν την παρουσία στις συγκεκριμένες περιοχές νωρίς το πρωί και κυρίως κατά το σούρουπο, δηλαδή λίγο πριν σκοτεινιάσει.Να μην αφήνονται τροφές στην άγρια πανίδαΙδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο θέμα της τροφής. Οι πολίτες καλούνται να μην παρέχουν τροφή, εκούσια ή ακούσια, στα άγρια ζώα, ενώ δεν θα πρέπει να αφήνουν υπολείμματα τροφών εκτός κάδων στις περιαστικές περιοχές.