Πόση αμφισβήτηση χωράνε οι μαρτυρίες των Φωτόπουλου, Κάζη, Λιάσκου, Βαλάκου και Φίνου, οι οποίοι είδαν με τα μάτια τους δυο ιπτάμενους δίσκους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της «Γκόλφως» στη Ζαχλωρού;

Η Ζαχλωρού, ένα μικρό χωριουδάκι μεταξύ Διακοφτού και Καλαβρύτων, είχε την τιμή τον Οκτώβριο του 1954 να δεχτεί την επίσκεψη δύο ιπτάμενων ...













Όπως ανέφερε ο Φιλοποίμην Φίνος «..ήταν δύο ιπτάμενοι δίσκοι, που άστραφταν στον ήλιο και είχαν γύρω – γύρω κάποιου είδους φωτοστέφανου.



Πετούσαν με μεγάλη ταχύτητα κρατώντας ορισμένη απόσταση το ένα απ’το άλλο. Σε μια στιγμή ο πρώτος έκανε κάτι περίεργα «λουπιγκ» κι ύστερα πήρε πάλι σταθερή πορεία με κατεύθυνση προς την Κόρινθο, ακολουθούμενος, σε ίδια απόσταση από το άλλο.

Και αυτό το πράγμα δεν το είδε μόνο ένας. Το είδαν συγχρόνος 10-15 άνθρωποι, ηθοποιοί και τεχνίτες, που αποτελούσαν το συνεγείο της Φίνος Φίλμ».

Απογευματινή 27/10/1954







Πετούσαν με μεγάλη ταχύτητα κρατώντας ορισμένη απόσταση το ένα απ’το άλλο. Σε μια στιγμή ο πρώτος έκανε κάτι περίεργα «λουπιγκ» κι ύστερα πήρε πάλι σταθερή πορεία με κατεύθυνση προς την Κόρινθο, ακολουθούμενος, σε ίδια απόσταση από το άλλο.

Τα ιπτάμενα αντικείμενα εντόπισε πρώτος ο γνωστός ηθοποιός Μίμης Φωτόπουλος ο οποίος σταμάτησε το γύρισμα και έδειξε με το χέρι του τον ουρανό.Γύρισαν όλοι και είδαν κατάπληκτοι, δύο μεταλλικά αντικείμενα, σε σχήμα τηγανιού χωρις χερούλι, που έτρεχαν με εξωφρενική ταχύτητα στον ουρανό.