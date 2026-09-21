Το «πορνείο της κόλασης» στο οποίο έγιναν τουλάχιστον 99 δολοφονίες

Η Delfina και η María de Jesús González (γνωστές και ως Las Poquianchis) ήταν δύο αδελφές από το Guanajuato του Μεξικού. Από τη δεκαετία ...

Η Delfina και η María de Jesús González (γνωστές και ως Las Poquianchis) ήταν δύο αδελφές από το Guanajuato του Μεξικού. Από τη δεκαετία του 1950 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1960, οι αδελφές διήυθυναν το «Rancho El Ángel», γνωστό και ως το «πορνείο της κόλασης» στο οποίο έγιναν τουλάχιστον 91 δολοφονίες. Γράφτηκαν στο βιβλίο Guinness ως η “πιο παραγωγική συνεργασία δολοφόνων”









Οι δύο αδερφές μεγάλωσαν με έναν αυστηρό και βίαιο πατέρα, ο οποίος τις φυλάκιζε όταν χρησιμοποιούσαν μέικ απ ή όταν ντύνονταν απρεπώς. Κατά την διάρκεια της εφηβείας τους έμειναν ορφανές, και με την περιουσία που τους άφησε ο πατέρας τους έφτιαξαν τον οίκο ανοχής.





Όταν η αστυνομία συνέλαβε μια γυναίκα με την επωνυμία Josefina Gutiérrez, με την υποψία της απαγωγής νεαρών κοριτσιών στην περιοχή της πόλης Guanajuato, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης αποκάλυψε ότι εργαζόνταν ως ιερόδουλη για τις αδελφές González και αναφέρθηκε στην φρίκη που ζούσε μαζί με άλλες κοπέλες, μερικές εκ των οποίων ήταν ανήλικες και παρθένες προς πώληση. Οι αστυνομικοί έψαξαν τον οίκο ανοχής των αδελφών κοντά στην πόλη του San Francisco del Rincón και ανακάλυψαν τα απομεινάρια των πτωμάτων 11 ανδρών, 80 γυναικών και αρκετών εμβρύων.







Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η εγκληματική δραστηριότητα των αδελφών ήταν να στρατολογούν πόρνες μέσω παραπλανητικών αγγελιών, όπου ζητούσαν νεαρές κοπέλες ως οικιακούς βοηθούς. Οι κοπέλες που πήγαιναν με σκοπό την επαγγελματική τους αποκατάσταση, ρίχνονταν με βια στα ναρκωτικά και αναγκάζονταν να ικανοποιούν τις εξευτελιστικές και νοσηρές επιθυμίες των διεστραμμένων πελατών τους. Αν οι κοπέλες αρρώσταιναν, ασχήμαιναν από την κακομεταχείριση και τους αλλεπάλληλους βιασμούς ή σταματούσαν να ευχαριστούν τους πελάτες, τις σκότωναν.







Οι αδελφές σκότωσαν επίσης και πελάτες που εμφανίζονταν με πολλά μετρητά στο πορτοφόλι τους. Όταν τους ζητήθηκε να δώσουν μια εξήγηση για τους θανάτους, μία από τις αδελφές δήλωσε, “Το φαγητό δεν τους καθόταν καλά”.



Το 1964, οι αδελφές González καταδικάστηκαν σε σαράντα χρόνια φυλάκιση. Στη φυλακή, η Delfina πέθανε λόγω ατυχήματος και η María τελείωσε την ποινή της και εξαφανίστηκε μετά την αποφυλάκιση της. Αν και αναφέρονται συχνά ως οι δολοφόνοι, υπήρχαν και άλλες δύο αδελφές οι οποίες τις βοήθησαν στα εγκλήματα τους, οι Carmen και María Luisa. Η Carmen πέθανε στη φυλακή από καρκίνο και η María Luisa τρελάθηκε επειδή φοβόταν ότι θα την σκότωναν θυμωμένοι διαδηλωτές.











