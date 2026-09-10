Ηγουμενίτσα: Τουλάχιστον 10 μαχαιριές δέχθηκε η 25χρονη Πηνελόπη – «Ήταν ένας άγγελος» λένε όσοι την γνώριζαν

Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στον λαιμό και την πλάτη της, φέρει η σορός της 25χρονης Πηνελόπης, η οποία δολοφονήθηκ...



Φρουρούμενος στο νοσοκομείο ο 27χρονος καθ’ ομολογίας δράστης



Ο καθ΄ ομολογίαν δράστης φέρεται να υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί διαπληκτισμός με την 25χρονη, την οποία χαρακτήρισε ως πρώην σύντροφό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος επικαλέστηκε οικονομικές διαφορές ως αιτία του καβγά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παραβάσεις περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων.



Ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Φιλιατών. Εφόσον δεν λάβει εξιτήριο, αναμένεται αύριο, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, να μεταβεί στο νοσοκομείο δικαστικός λειτουργός προκειμένου να του απαγγελθούν οι προβλεπόμενες κατηγορίες. Ο 27χρονος αναμένεται να ζητήσει τριήμερη προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.



Ο 27χρονος φέρεται να ταξίδεψε στην Ηγουμενίτσα με λεωφορείο την προηγουμένη της δολοφονίας, υποστηρίζοντας ότι πέρασε τη νύχτα στο ύπαιθρο. Οι Αρχές ερευνούν τις κινήσεις του και τις συνθήκες υπό τις οποίες συναντήθηκε με την 25χρονη. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει καταγεγραμμένη καταγγελία της γυναίκας σε βάρος του για περιστατικό βίας.

«Ήταν ένας άγγελος»



Η 25χρονη Πηνελόπη καταγόταν από την Αθήνα και ζούσε στην Ηγουμενίτσα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Ήταν βιολόγος και εργαζόταν σε μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της, είχε ζητήσει από τον 27χρονο πριν από περίπου έναν μήνα να διακοπεί η σχέση τους.



Συνάδελφοι και άνθρωποι που τη γνώριζαν περιγράφουν την 25χρονη ως έναν ιδιαίτερα ήσυχο και ευγενικό άνθρωπο, με αγάπη για το αντικείμενο των σπουδών και της εργασίας της. «Ήταν ένας άγγελος» ανέφεραν χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στον λαιμό και την πλάτη της, φέρει η σορός της 25χρονης Πηνελόπης, η οποία δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στην Ηγουμενίτσα.Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 25χρονη είχε δεχθεί τουλάχιστον δέκα μαχαιριές και μάλιστα ένα από αυτά τα τραύματα χαρακτηρίζεται «αμυντικό», ενώ περισσότερα στοιχεία για τον αριθμό και τη θέση των τραυμάτων αναμένεται να προκύψουν από την ιατροδικαστική έκθεση.Υπενθυμίζεται ότι τη σορό της άτυχης Πηνελόπης εντόπισε ένας περιπατητής το βράδυ της Κυριακής (20/9) σε ποδηλατόδρομο στην Ηγουμενίτσα και ενημέρωσε τις Αρχές. Λίγα μέτρα μακριά βρέθηκε τραυματισμένος ένας 27χρονος άνδρας ο οποίος αρχικά υποστήριξε στις Αρχές ότι είχαν δεχθεί επίθεση από 4 άγνωστους κουκουλοφόρους. Λίγες ώρες αργότερα ωστόσο ομολόγησε ότι ο ίδιος σκότωσε την 25χρονη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα». Στη συνέχεια, υπέδειξε στους αστυνομικούς πού είχε πετάξει το μαχαίρι.Ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου μόλις ειδοποιήθηκε για το στυγερό έγκλημα μετέβη στο σημείο, όπου εντοπίστηκε η άτυχη κοπέλα. Αμέσως μετά, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέβη στο νοσοκομείο προκειμένου να εξετάσει τον 27χρονο, ο οποίος σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, φέρει τυπικά τραύματα απόπειρας αυτοκτονίας.