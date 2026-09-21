Χα...Χα... Χα... Χακάν Φιντάν για F-35: «Παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο από ό,τι περιμέναμε» η διαδικασία με τις ΗΠΑ

Παρά το γεγονός ότι Άγκυρα και Ουάσινγκτον βρίσκονται σε διαβουλεύσεις για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA και την επιστροφή τ...

Παρά το γεγονός ότι Άγκυρα και Ουάσινγκτον βρίσκονται σε διαβουλεύσεις για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA και την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, οι διαπραγματεύσεις «παίρνουν λίγο περισσότερο χρόνο από ό,τι αναμενόταν», παραδέχθηκε ανοιχτά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.Σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας και το αγκάθι των F-35Ο Φιντάν, μιλώντας σε πάνελ με τίτλο «Σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ στην Παραμονή της Εκατονταετηρίδας», το οποίο διοργάνωσε η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ έχουν «διαχρονική, δοκιμασμένη στο χρόνο αξία» και εξελίχθηκαν από δεσμούς δύο γεωγραφικά απομακρωμένων εθνών σε μια εταιρική σχέση και συμμαχία με αντίκτυπο πέρα από τα σύνορά τους.Σημείωσε ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαδραματίζουν «κεντρικό ρόλο» στη σημερινή δυναμική των σχέσεων.«Το καθήκον μας είναι να μετατρέψουμε αυτή τη δυναμική σε συγκεκριμένα οφέλη και να θεσμοθετήσουμε τη συνεργασία μας, όχι μόνο για τις χώρες μας αλλά και για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας», ανέφερε.«Καθώς εισερχόμαστε στον δεύτερο αιώνα των διπλωματικών μας σχέσεων, είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες της συνεργασίας μας και να επιλύσουμε τα ζητήματα που την κρατούν πίσω», πρόσθεσε.Απαντώντας σε ερωτήσεις συμμετεχόντων, ο Φιντάν αποκάλυψε ότι η Τουρκία διατηρεί «εξαιρετικό συντονισμό» με Αμερικανούς διαμεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένων των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σε ζητήματα που εκτείνονται από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας έως τη Γάζα, τη Λιβύη, το Κέρας της Αφρικής και τον Νότιο Καύκασο, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία ως «πρωτοφανή».Σχετικά με τις κυρώσεις CAATSA και την πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F-35, ο Φιντάν ανέφερε ότι Ερντογάν και Τραμπ συμφώνησαν κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο ότι το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί «το συντομότερο δυνατό».Πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές εργάζονται από τότε για την άρση του εμποδίου, αν και η διαδικασία «παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο από ό,τι περιμέναμε».