Ισραηλινός αξιωματούχος: «Θέμα χρόνου» νέα επίθεση στο Ιράν - Στο στόχαστρο το πυρηνικό πρόγραμμα

Ισραηλινός αξιωματούχος υποστήριξε ότι ένας νέος γύρος επιθέσεων κατά του Ιράν είναι «απλώς θέμα χρόνου», ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη επ...

Ισραηλινός αξιωματούχος υποστήριξε ότι ένας νέος γύρος επιθέσεων κατά του Ιράν είναι «απλώς θέμα χρόνου», ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη επιταχύνει τις προσπάθειες για την επανενεργοποίηση και την ενίσχυση της προστασίας του πυρηνικού της προγράμματος ενόψει ενδεχόμενης επίθεσης, σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Πέμπτη το σαουδαραβικό δίκτυο Al-Hadath.Η ανώνυμη ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι το Ισραήλ έχει εντοπίσει το τελευταίο διάστημα εντατικοποίηση των προσπαθειών για τη μεταφορά και την ενίσχυση της προστασίας τμημάτων του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος στο Κουχ-ε Κολάνγκ Γκαζ Λα, γνωστό ως «Pickaxe Mountain», κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Νατάνζ.Σημειώνεται ότι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας είχε δηλώσει ότι η υπηρεσία έχει παρατηρήσει κατασκευαστική δραστηριότητα στο Pickaxe Mountain, υπόγεια εγκατάσταση την οποία δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν πιθανό χώρο αποθήκευσης πυρηνικού υλικού.Ο Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι το Ισραήλ θα πλήξει εκ νέου τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν εάν η Τεχεράνη υπερβεί τις «κόκκινες γραμμές» του, είτε σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε ενεργώντας αυτόνομα. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για νέα σύγκρουση με το Ιράν «ανά πάσα στιγμή».Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο συντονισμός με την Ουάσιγκτον παραμένει «ισχυρός και συνεχής», ωστόσο εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο οι συνεχιζόμενες διαμεσολαβητικές προσπάθειες μπορούν να οδηγήσουν σε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.Οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν την Τρίτη έμμεσες συνομιλίες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, τις πρώτες από τα μέσα Ιουνίου, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει στη συνέχεια ότι «πήγαν πολύ καλά».Σύμφωνα με το Al-Hadath, ο Ισραηλινός αξιωματούχος προειδοποίησε επίσης ότι η αυξανόμενη οικονομική πίεση και οι εσωτερικές διαιρέσεις στο Ιράν θα μπορούσαν να οδηγήσουν την Τεχεράνη σε στρατιωτική αντίδραση στην ευρύτερη περιοχή, ακόμη και εναντίον του Ισραήλ.Υποστήριξε μάλιστα ότι «η πραγματική εγγύηση για την αποτροπή ενός πυρηνικού Ιράν βρίσκεται στην ανατροπή του σημερινού καθεστώτος του, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».