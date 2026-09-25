Τούρκε, τούρκε, είσαι εδώ; 30 Οκτωβρίου... Σηκώνει Ελληνική Σημαία και η Φρεγάτα «Νέαρχος»! Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το μεγάλο sea trial !

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert, το μεγάλο και ουσιαστικά τελικό sea trial της φρεγάτας FDI HN «ΝΕΑΡ...



Το μεγάλο τεστ στη θάλασσα και το «πράσινο φως» για τον «ΝΕΑΡΧΟ»



Το τελευταίο μεγάλο sea trial είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν επρόκειτο για μια ακόμη συνηθισμένη έξοδο της φρεγάτας στο πλαίσιο της ναυπήγησης, αλλά για μια εκτεταμένη τελική διαδικασία ελέγχου του πλοίου και των συστημάτων του σε πραγματικές συνθήκες πλου. Ο «ΝΕΑΡΧΟΣ» δοκιμάστηκε εντατικά στη θάλασσα, με στόχο να επιβεβαιωθεί ότι όλα λειτουργούν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και ότι δεν υπάρχει κάποιο τεχνικό ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα παράδοσης.



Το αποτέλεσμα των δοκιμών χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα θετικό, καθώς όλα λειτούργησαν με άριστο τρόπο. Πρόκειται για το στοιχείο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία στην παρούσα φάση, καθώς επιβεβαιώνει ότι η φρεγάτα μπορεί να περάσει χωρίς εμπόδια στο τελευταίο στάδιο πριν από την παράδοσή της.



Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κύκλου δοκιμών αποτελεί ουσιαστικά το «πράσινο φως» για να αρχίσει η τελική αντίστροφη μέτρηση. Το πλοίο έχει επιστρέψει στα ναυπηγεία της Λοριάν, όπου πλέον το βάρος πέφτει στις τελευταίες εργασίες, στους τελικούς ελέγχους και στις διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν έως την ημέρα της παράδοσης.







Τύπος: FDI HN (Belh@rra), κλάσης «Κίμων».

Κατασκευαστής: Naval Group (Γαλλία).

Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι.

Μήκος: Περίπου 122 μέτρα.

Μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι.

Πλήρωμα: 120 άτομα.Χρονοδιάγραμμα: Ολοκλήρωσε τις κρίσιμες δοκιμές εν πλω (sea trials) και ετοιμάζεται για την τελετή παράδοσης στο Πολεμικό Ναυτικό, ενώ αναμένεται να καταπλεύσει στην Ελλάδα στις 30 Οκτωβρίου.





Κορυφαίοι πύραυλοι αεράμυνας περιοχής με εμβέλεια που ξεπερνά τα 120 χιλιόμετρα, τοποθετημένοι σε 4 κάθετους εκτοξευτές Sylver A50.

Σύστημα RAM (Rolling Airframe Missile): Αντιβληματικό σύστημα εγγύς προστασίας (CIWS) με 21 βλήματα για την αναχαίτιση απειλών στην τελική φάση επίθεσης. ⚓ Πόλεμος Επιφανείας (Anti-Surface Warfare)8 πύραυλοι Exocet MM40 Block 3c: ⚓ Πόλεμος Επιφανείας (Anti-Surface Warfare)8 πύραυλοι Exocet MM40 Block 3c:

Η τελευταία έκδοση των γνωστών αντιπλοϊκών πυραύλων, με ικανότητα πλήγματος σε αποστάσεις έως 200 χιλιόμετρα και δυνατότητα προσβολής παράκτιων στόχων.

Κύριο Πυροβόλο Leonardo 76mm/62 Super Rapid: Ικανό για βολές εναντίον στόχων επιφανείας, αέρος, αλλά και για υποστήριξη αποβατικών επιχειρήσεων. 🌊 Ανθυποβρυχιακός Πόλεμος (Anti-Submarine Warfare)4 τορπιλοσωλήνες με τορπίλες MU90: 🌊 Ανθυποβρυχιακός Πόλεμος (Anti-Submarine Warfare)4 τορπιλοσωλήνες με τορπίλες MU90:

Προηγμένες ανθυποβρυχιακές τορπίλες επόμενης γενιάς.

Σύστημα Σοoperator Kingklip Mk2 & Captas-4: Συνδυασμός σόναρ κύτους και συρόμενου σόναρ μεταβλητού βάθους, που θεωρείται το κορυφαίο στον κόσμο για τον εντοπισμό υποβρυχίων. 🛡️ Ηλεκτρονικός Πόλεμος & ΡαντάρΡαντάρ Sea Fire: 🛡️ Ηλεκτρονικός Πόλεμος & ΡαντάρΡαντάρ Sea Fire:

Ψηφιακό ραντάρ ενεργού φάσης (AESA) τεσσάρων σταθερών πανέλων. Μπορεί να εγκλωβίσει ταυτόχρονα δεκάδες στόχους (από stealth μαχητικά μέχρι drones) σε απόσταση έως 300 χιλιόμετρα.

Σύστημα Ηλεκτρονικού Πολέμου (ECM/ESM): Για την προστασία του πλοίου από εχθρικά ραντάρ και την παρεμβολή κατευθυνόμενων βλημάτων.









Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert, το μεγάλο και ουσιαστικά τελικό sea trial της φρεγάτας FDI HN «ΝΕΑΡΧΟΣ», της δεύτερης από τις τέσσερις νέες υπερσύγχρονες φρεγάτες που θα ενταχθούν στο Πολεμικό Ναυτικό.Ο «ΝΕΑΡΧΟΣ» επέστρεψε πλέον στη Λοριάν, έχοντας ολοκληρώσει έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς πριν από την παράδοσή του στον ελληνικό Στόλο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το σύνολο των συστημάτων που ελέγχθηκαν, εξετάστηκαν και δοκιμάστηκαν στη θάλασσα λειτούργησε χωρίς να παρουσιάσει το παραμικρό πρόβλημα.Η εξέλιξη ανοίγει πλέον τον δρόμο για το επόμενο μεγάλο ορόσημο, την 30ή Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία, όπως είχε αποκαλύψει το OnAlert, προγραμματίζεται η παράδοση της φρεγάτας στο Πολεμικό Ναυτικό και η ύψωση της ελληνικής σημαίας. Με το μεγάλο sea trial να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, η δεύτερη ελληνική FDI περνά πλέον στην τελευταία φάση των εργασιών και των ελέγχων πριν από την επίσημη παραλαβή της.Η φρεγάτα «Νέαρχος» (FDI HN) διαθέτει έναν από τους πιο προηγμένους και ολοκληρωμένους σταθμούς οπλισμού και αεράμυνας στην κατηγορία της, σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει ταυτόχρονες απειλές σε αέρα, επιφάνεια και κάτω από το νερό.🚀 Αντιαεροπορικός Πόλεμος (Anti-Air Warfare)32 πύραυλοι Aster 30 (Block 1):