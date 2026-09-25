Παναγία Μυρτιδιώτισσα: Η εικόνα της κάθε βράδυ επέστρεφε μόνη της στις μυρτιές... την βρήκε ένας βοσκός









Η εικόνα της Παναγίας όπως θέλει η παράδοση, βρέθηκε από έναν βοσκό ανάμεσα σε Μυρτιές. Η εικόνα πιθανολογείται πώς βρέθηκε στα Κύθηρα τον 14ο αιώνα.Ο θρύλος θέλει στις 24 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 40 ημέρες μετά την Κοίμηση της Θεοτόκου, να εμφανίστηκε η Παναγία στον βοσκό και του είπε να ψάξει για την εικόνα που είχε έρθει σε εκείνο το μέρος πολλά χρόνια πριν. Ο βοσκός έπεσε στο έδαφος προσευχόμενος προς την Θεοτόκο και μόλις σηκώθηκε και γύρισε, είδε την εικόνα στα κλαδιά μιας μυρτιάς. Κλαίγοντας από χαρά, έφερε την εικόνα σπίτι του και είπε σε όλους τους φίλους και συγγενείς την ιστορία της εικόνας.Όταν ξύπνησε την επόμενη ημέρα η εικόνα έλειπε και φοβήθηκε μήπως είχε κλαπεί. Οταν γύρισε με τα πρόβατά του στον τόπο της ανεύρεσης, είδε πάλι την εικόνα στα κλαδιά της μυρτιάς που την είχε πρωτοβρει. Δοξάζοντας τον Θεό, την πήρε πάλι σπίτι του, αλλά την νύχτα η εικόνα εξαφανίστηκε όπως και την πρώτη φορά. Όταν η εξαφάνιση και επανεμφάνιση της εικόνας συνέβη και τρίτη φορά, κατάλαβε ότι ήταν θέλημα της Μητέρας του Θεού η εικόνα να παραμείνει εκεί που είχε πρωτοβρεθεί.Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της ΜυρτιδιώτισσαςΘαυματουργή εικόναΜια μικρή εκκλησία χτίστηκε εκεί που βρέθηκε η εικόνα και ονομάστηκε Μυρτιδιώτισσα. Το κτήριο μεγάλωσε με τα χρόνια και πολλά θαύματα λέγεται πως συνέβησαν εκεί.Οπως αναφέρει η wikipedia στο τέλος του 16ου αιώνα, ο Θεόδωρος Κουμπριανός, ένας απόγονος του βοσκού που βρήκε την εικόνα, ζούσε στο χωριό Κουσουμάρι. Ήταν παράλυτος, αλλά πίστευε ακράδαντα ότι η Μητέρα του Θεού θα τον θεράπευε. Κάθε χρόνο, στις 24 Σεπτεμβρίου, έστελνε ένα μέλος της οικογένειάς του να ανάψει ένα κερί στην Χάρη της γι'αυτόν. Μια χρονιά ζήτησε να τον πάνε μέχρι την Χάρη της, για να την προσκυνήσει ο ίδιος. Κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας, ακούστηκε έντονος θόρυβος από την κατεύθυνση της θάλασσας. Το εκκλησίασμα έτρεξε να φύγει, πιστεύοντας ότι επιτίθονταν πειρατές. Ο παραλυτικός ζήτησε την βοήθεια της Παναγίας και έξαφνα άκουσε μια φωνή από την εικόνα να του λέει να σηκωθεί και να τρέξει να σωθεί. Σηκώθηκε, περπάτησε, σύντομα άρχισε να τρέχει και πρόφτασε τους συγγενείς του, που καταχάρηκαν βλέποντας το θαύμα. Ο θόρυβος δεν προερχόταν από επιδρομή πειρατών και όλοι τότε κατάλαβαν ότι ο θόρυβος ήταν σημείο της Θείας Πρόνοιας, ώστε ο παραλυτικός να μείνει μόνος του στην εκκλησία με την εικόνα.H γιορτή στα Κύθηρα κρατάει 15 μέρες. Η περιφορά της εικόνας γίνεται σε κάθε στενό, σε κάθε χωριό H γιορτή στα Κύθηρα κρατάει 15 μέρες. Η περιφορά της εικόνας γίνεται σε κάθε στενό, σε κάθε χωριόΚάθε χρόνο τέτοια μέρα στα Κύθηρα γίνεται πανηγυρικός εορτασμός στη Μονή Μυρτιδίων όπου φυλάσσεται η εικόνα με παρουσία πλήθους κόσμου. Η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα είναι και η πολιούχος της Πύλου.Σήμερα με το όνομα αυτό ονομάζονται εκκλησίες, μονές και γενικά οι εικόνες με παράσταση της Παναγίας με μυρτιές.