Παναγία Μυρτιδιώτισσα: Η εικόνα της κάθε βράδυ επέστρεφε μόνη της στις μυρτιές... την βρήκε ένας βοσκός

Η εικόνα της Παναγίας όπως θέλει η παράδοση, βρέθηκε από έναν βοσκό ανάμεσα σε Μυρτιές. Η εικόνα πιθανολογείται πώς βρέθηκε στα Κύθηρα ...
Η εικόνα της Παναγίας όπως θέλει η παράδοση, βρέθηκε από έναν βοσκό ανάμεσα σε Μυρτιές. Η εικόνα πιθανολογείται πώς βρέθηκε στα Κύθηρα τον 14ο αιώνα.
Ο θρύλος θέλει στις 24 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 40 ημέρες μετά την Κοίμηση της Θεοτόκου, να εμφανίστηκε η Παναγία στον βοσκό και του είπε να ψάξει για την εικόνα που είχε έρθει σε εκείνο το μέρος πολλά χρόνια πριν. Ο βοσκός έπεσε στο έδαφος προσευχόμενος προς την Θεοτόκο και μόλις σηκώθηκε και γύρισε, είδε την εικόνα στα κλαδιά μιας μυρτιάς. Κλαίγοντας από χαρά, έφερε την εικόνα σπίτι του και είπε σε όλους τους φίλους και συγγενείς την ιστορία της εικόνας.
Όταν ξύπνησε την επόμενη ημέρα η εικόνα έλειπε και φοβήθηκε μήπως είχε κλαπεί. Οταν γύρισε με τα πρόβατά του στον τόπο της ανεύρεσης, είδε πάλι την εικόνα στα κλαδιά της μυρτιάς που την είχε πρωτοβρει. Δοξάζοντας τον Θεό, την πήρε πάλι σπίτι του, αλλά την νύχτα η εικόνα εξαφανίστηκε όπως και την πρώτη φορά. Όταν η εξαφάνιση και επανεμφάνιση της εικόνας συνέβη και τρίτη φορά, κατάλαβε ότι ήταν θέλημα της Μητέρας του Θεού η εικόνα να παραμείνει εκεί που είχε πρωτοβρεθεί.
Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας
Θαυματουργή εικόνα
Μια μικρή εκκλησία χτίστηκε εκεί που βρέθηκε η εικόνα και ονομάστηκε Μυρτιδιώτισσα. Το κτήριο μεγάλωσε με τα χρόνια και πολλά θαύματα λέγεται πως συνέβησαν εκεί.
H γιορτή στα Κύθηρα κρατάει 15 μέρες. Η περιφορά της εικόνας γίνεται σε κάθε στενό, σε κάθε χωριό H γιορτή στα Κύθηρα κρατάει 15 μέρες. Η περιφορά της εικόνας γίνεται σε κάθε στενό, σε κάθε χωριό
Κάθε χρόνο τέτοια μέρα στα Κύθηρα γίνεται πανηγυρικός εορτασμός στη Μονή Μυρτιδίων όπου φυλάσσεται η εικόνα με παρουσία πλήθους κόσμου. Η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα είναι και η πολιούχος της Πύλου.
Σήμερα με το όνομα αυτό ονομάζονται εκκλησίες, μονές και γενικά οι εικόνες με παράσταση της Παναγίας με μυρτιές.
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