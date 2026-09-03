Δεν θα πιστεύετε ποιοι κούρευαν τους Αρχαίους Έλληνες!

Είναι ένα από τα θέματα που πάντοτε αναρωτιόμασταν αλλά ποτέ δεν προβληματιστήκαμε αρκετά για να μάθουμε. Πώς κουρεύονταν άραγε οι πρόγονο...

Η Κομμωτική είναι ένα από τα αρχαιότερα επαγγέλματα το οποίο τις τελευταίες δεκαετίες έχει εξελιχθεί πάρα πολύ.Οι πρώτοι κουρείς εμφανίστηκαν περίπου το 3500 π.Χ. στην Αρχαία Αίγυπτο. Εκείνη την εποχή υπεύθυνοι για το κόψιμο των μαλλιών ήταν οι ιερείς και οι γιατροί. Θεωρούνταν από τα πιο σεβαστά άτομα της κοινωνίας καθώς ο κόσμος τότε πίστευε πως τα μαλλιά μπορούν να αποτελέσουν το σημείο εισόδου των κακών πνευμάτων στο σώμα και έτσι το κούρεμα τους βοηθούσε να προστατευτούν. ratpack.gr