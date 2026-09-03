Red Code σε Αττική, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Εύβοια και Κρήτη, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή

Σε πλήρη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού τίθενται για την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου οι αρμόδιες υπηρεσίες σε Αττική, Εύβοια, Βόρειο κα...



Παράλληλα, ενεργοποιείται Red Code, με τον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας να τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση και να αναπτύσσει το απαραίτητο προσωπικό, τα μέσα και τις δυνάμεις για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών. Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.





Στο επίκεντρο βρίσκεται η Αττική, ενώ σε Red Code τίθενται επίσης η Εύβοια, οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, οι Κυκλάδες και ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης.



Ο χάρτης επικινδυνότητας Παράλληλα, ενεργοποιείται Red Code, με τον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας να τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση και να αναπτύσσει το απαραίτητο προσωπικό, τα μέσα και τις δυνάμεις για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών. Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.Στο επίκεντρο βρίσκεται η Αττική, ενώ σε Red Code τίθενται επίσης η Εύβοια, οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, οι Κυκλάδες και ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης.Ο χάρτης επικινδυνότητας

Σε πλήρη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού τίθενται για την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου οι αρμόδιες υπηρεσίες σε Αττική, Εύβοια, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, καθώς στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4).