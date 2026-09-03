Έτσι ΩΜΑ... να τι συμβαίνει όταν οδηγείς ΧΩΡΙΣ ζώνη ασφαλείας. Γιατί το ρισκάρεις;

Για ακόμα μια φορά μια ασφαλιστική εταιρεία επιχείρησε να δείξει μέσα από ένα crash test τι ακριβώς συμβαίνει όταν δεν φοράμε ζώνη ασφαλεί...

Για ακόμα μια φορά μια ασφαλιστική εταιρεία επιχείρησε να δείξει μέσα από ένα crash test τι ακριβώς συμβαίνει όταν δεν φοράμε ζώνη ασφαλείας.Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η ασφαλιστική Co-Op Insurance με έδρα την Βρετανία, αναγκάστηκε να φτιάξει αυτό το βίντεο καθώς, δυστυχώς η μη χρήση ζώνης ασφαλείας είναι μία από τις πιο συνήθεις συμπεριφορές των νέων οδηγών.Όπως αναφέρουν:Καθώς το 40% των νέων οδηγών έχουν εμπλακεί σε περιστατικά οδικού ατυχήματος, η Co-op Insurance σε συνεργασία με την Thatcham Research δημιούργησε ένα video test crash για να τονίσει τις συνέπειες αυτής της κακής συνήθειας.ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ