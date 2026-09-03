Ηγουμενίτσα: Σύλληψη ανήλικου για κλοπή – Χειροπέδες και στη μητέρα του για παραμέληση

Στη σύλληψη ενός ανήλικου ημεδαπού για κλοπή προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, ενώ ...

Στη σύλληψη ενός ανήλικου ημεδαπού για κλοπή προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του.Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου στην Ηγουμενίτσα.Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ο ανήλικος εισήλθε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αφαίρεσε, χωρίς να γίνει αντιληπτός, το ποσό των 120 ευρώ από τσαντάκι πελάτη.Έπειτα από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν λίγη ώρα αργότερα. Στην κατοχή του βρέθηκε μέρος των χρημάτων που είχε αφαιρέσει, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.