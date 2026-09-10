Νέα πυρά Άγκυρας κατά ΕυρωΚοινοβουλίου για την ανέγερση μνημείου πεσόντων Ελληνοκύπριων. «Διαστρεβλώνει τα ιστορικά γεγονότα»

Για προκατειλημμένη προσέγγιση που στοχεύει στη διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων κατηγόρησε για μία ακόμη φορά η Άγκυρα το Ευρωπαϊκό Κο...



Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας



«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τους αβάσιμους ισχυρισμούς κατά της Ειρηνευτικής Επιχείρησης του 1974 στην Κύπρο, η οποία έσωσε τον τουρκοκυπριακό λαό από συστηματικές επιθέσεις και σφαγές και έφερε ειρήνη και ηρεμία στο νησί, και κατά των ηρωικών Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.



Η σύσταση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διάθεση πόρων σε ένα λεγόμενο έργο ανέγερσης μνημείου που στοχεύει τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις από την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση αποτελεί ένα νέο παράδειγμα μεροληπτικής προσέγγισης που στοχεύει στη διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων», αναφέρει.



«Η αδιαφορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών της οργάνων για τις συστηματικές επιθέσεις εναντίον Τουρκοκυπρίων μεταξύ 1963 και 1974 και τις απάνθρωπες ενέργειες της τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΟΚΑ, και η εξάρτησή τους από τους μονομερείς ισχυρισμούς και δηλώσεις της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης, απέχει πολύ από το να συμβάλει στην επίλυση του Κυπριακού. Καλούμε τρίτα μέρη να υιοθετήσουν μια δίκαιη και αμερόληπτη στάση υπό το φως των ιστορικών γεγονότων.



Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις εξακολουθούν να αποτελούν τον εγγυητή της ειρήνης και της σταθερότητας στο νησί για πάνω από 50 χρόνια. Είμαστε απόλυτα αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε κατάλληλα σε οποιαδήποτε εχθρική στάση που στοχεύει την ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού» καταλήγει.

Για προκατειλημμένη προσέγγιση που στοχεύει στη διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων κατηγόρησε για μία ακόμη φορά η Άγκυρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αφορμή την ανέγερση μνημείου για τους πεσόντες Ελληνοκύπριους.Μάλιστα το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας υπεραμύνεται του ρόλου της χώρας στην Κύπρο λέγοντας ότι «οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις εξακολουθούν να αποτελούν τον εγγυητή της ειρήνης και της σταθερότητας στο νησί για πάνω από 50 χρόνια».