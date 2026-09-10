Ιωάννινα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον Σμηναγό Δημήτριο Πέτρου – Δείτε φωτογραφίες

Σε κλίμα συγκίνησης συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής αποχαιρετούν στον Κατσικά Ιωαννίνων τον 37χρονο σμηναγό Δημήτριο...

Σε κλίμα συγκίνησης συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής αποχαιρετούν στον Κατσικά Ιωαννίνων τον 37χρονο σμηναγό Δημήτριο Πέτρου, έναν από τους δύο αεροπόρους που έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή του F-4 Phantom στην Τανάγρα.Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου από νωρίς συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για να αποχαιρετήσει τον αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας και να συμπαρασταθεί στην οικογένειά του.Ο Δημήτριος Πέτρου έχασε τη ζωή του μαζί με τον επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια, όταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη το περασμένο Σάββατο κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα.Το φέρετρο με τη σορό του 37χρονου, σκεπασμένο με την ελληνική σημαία, μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό από συναδέλφους του στην Πολεμική Αεροπορία.