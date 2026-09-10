Προκηρύξεις για 350 νέες θέσεις ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό και νέα καμπάνια με μήνυμα «Χάραξε πορεία για το μέλλον»

Με δύο νέες προκηρύξεις για την πρόσληψη συνολικά 350 Επαγγελματιών Οπλιτών, το Πολεμικό Ναυτικό ανοίγει έναν νέο κύκλο ενίσχυσης του προσω...



Η πρώτη προκήρυξη αφορά 300 θέσεις ΕΠ.ΟΠ. σε σειρά διαφορετικών ειδικοτήτων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών, τεχνικών, ηλεκτρονικών, υγειονομικών και υποστηρικτικών αντικειμένων. Η δεύτερη αφορά 50 επιπλέον θέσεις, με προορισμό Ναυτικούς Σταθμούς και Ναυτικά Παρατηρητήρια Νήσων, δίνοντας στους υποψηφίους τη δυνατότητα να δηλώσουν περιοχή ενδιαφέροντος και, εφόσον επιλεγούν, να συνδέσουν για σημαντικό χρονικό διάστημα την επαγγελματική τους πορεία με συγκεκριμένο τόπο υπηρεσίας.



Παράλληλα με τις προκηρύξεις, το Πολεμικό Ναυτικό προετοιμάζει και νέο βίντεο προσέλκυσης προσωπικού, με κεντρικό σύνθημα «Χάραξε πορεία για το μέλλον». Η καμπάνια επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος από την παραδοσιακή εικόνα μιας στρατιωτικής σταδιοδρομίας στις δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η ένταξη ως ΕΠ.ΟΠ.: σταθερή εργασία και εισόδημα, εκπαίδευση, επιχειρησιακή εξειδίκευση, υγειονομική κάλυψη και προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης.



Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις αποδοχές. Ενδεικτικά, για υπηρεσία επί πλοίου, με βασικό μισθό, επίδομα Στόλου και αποζημίωση επτά ημερών ειδικής αποστολής, οι καθαρές αποδοχές ενός νέου ΕΠ.ΟΠ. μπορούν να φτάσουν τα 1.770 ευρώ.



Μετά τη βασική εκπαίδευση, οι νέοι ΕΠ.ΟΠ. μπορούν να υπηρετήσουν σε πολεμικά πλοία ή ναυτικές υπηρεσίες, ενώ, κατόπιν επιλογής και εκπαίδευσης, ανοίγονται δυνατότητες υπηρεσίας σε απαιτητικά επιχειρησιακά πεδία, όπως η Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών, η Αεροπορία Ναυτικού και τα Υποβρύχια, όπου προβλέπονται και τα αντίστοιχα επιδόματα ανάλογα με τη θέση και τα καθήκοντα.



Η δυνατότητα αίτησης μονιμοποίησης μετά την επταετία και η περαιτέρω εξέλιξη συμπληρώνουν το πακέτο κινήτρων μιας καμπάνιας που απευθύνεται ευθέως στη νέα γενιά: «Χάραξε πορεία για το μέλλον».

Με δύο νέες προκηρύξεις για την πρόσληψη συνολικά 350 Επαγγελματιών Οπλιτών, το Πολεμικό Ναυτικό ανοίγει έναν νέο κύκλο ενίσχυσης του προσωπικού του, επιχειρώντας παράλληλα να προσεγγίσει με διαφορετικό τρόπο τους νέους που αναζητούν μια σταθερή επαγγελματική επιλογή με δυνατότητες εκπαίδευσης και εξέλιξης.