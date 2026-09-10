Λάμπρος Κατσώνης : Ο θρυλικός θαλασσομάχος που έγινε πειρατής.

Καλούσε τους Έλληνες, να μην πληρώνουν φόρους και σύμφωνα με τον θρύλο πέρασε τα πλοία του πάνω από τη στεριά, για να ξεφύγει απ΄ τους Το...



Καλούσε τους Έλληνες, να μην πληρώνουν φόρους και σύμφωνα με τον θρύλο πέρασε τα πλοία του πάνω από τη στεριά, για να ξεφύγει απ΄ τους Τούρκους στη Τζιά. Καλούσε τους Έλληνες, να μην πληρώνουν φόρους και σύμφωνα με τον θρύλο πέρασε τα πλοία του πάνω από τη στεριά, για να ξεφύγει απ΄ τους Τούρκους στη Τζιά.



Η λεπτή λωρίδα γης απέναντι από το Βουρκάρι (εκεί όπου σήμερα βρίσκεται ένα λευκό σπίτι) αποκαλείται «το στενό του Λάμπρου Κατσώνη» και είναι ορατό στον επισκέπτη της Τζιάς από το γραφικό Βουρκάρι. Η ονομασία δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς τον Αύγουστο του 1789, ο Έλληνας ναυτικός εκμεταλλεύτηκε την ιδιαίτερη μορφολογία του εδάφους, για να πραγματοποιήσει ένα άκρως εντυπωσιακό κατόρθωμα. Να ξεφύγει από τους Τούρκους, που τον καταδίωκαν περνώντας τα πλοία του πάνω από τη στεριά !



Ο Λάμπρος Κατσώνης γεννήθηκε στη Λιβαδειά το 1752.



Από ηλικία 17 ετών εργάστηκε στα καράβια ως ναυτικός και το 1770 κατετάγη στο Ρωσικό ναυτικό.









Πολέμησε στην Πελοπόννησο στα περίφημα Ορλωφικά και στον πόλεμο της Κριμαίας.



Το 1787, με εντολή της ίδιας της Αυτοκράτειρας Αικατερίνης, επέστρεψε στη Μεσόγειο, όπου ανέλαβε να αποδυναμώσει το Οθωμανικό ναυτικό, μέχρι την έλευση των υπόλοιπων Ρωσικών δυνάμεων.



Συγκρότησε στολίσκο με 10 καταδρομικά πλοία, τα οποία έγιναν ο φόβος και τρόμος των Τούρκων.



Η Τζια ήταν βασικό ορμητήριό του, όπου και γνώρισε τη γυναίκα του, την όμορφη κόρη του προκρίτου Πέτρου Σοφιανού.



Μέχρι τον Ιούνιο του 1789, ο Κατσώνης ήλεγχε με τα καράβια του όλο το Αιγαίο και συνέχιζε τη δράση του κατά των Τούρκων.



Προέτρεπε τους Έλληνες, να σταματήσουν να πληρώνουν φόρους και να επαναστατήσουν εναντίον των Οθωμανών, ενώ κούρσευε τα πλοία τους.