Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΖΕΙ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ... Σαν Σήμερα στην Σαλαμίνα, ΣΩΘΗΚΕ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ... Σαν Σήμερα Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ...

480 π.χ.: Κοντά στις 380 ελληνικές τριήρεις στέκονται απέναντι σε υπερδιπλάσια περσικά. Για τον Ελληνικό Στόλο, οι Αθηναίοι πρόσφεραν 20...
480 π.χ.: Κοντά στις 380 ελληνικές τριήρεις στέκονται απέναντι σε υπερδιπλάσια περσικά. Για τον Ελληνικό Στόλο, οι Αθηναίοι πρόσφεραν 200 τριήρεις, οι Κορίνθιοι 40, οι Αιγινήτες 30, οι Μεγαρείς 20, οι Λακεδαιμόνιοι 16, οι Σικυώνοι 15, οι Επιδαύριοι 10, οι Αμβρακιώτες 7, οι Ερετριείς 7, οι Τροιζήνιοι 5, οι Νάξιοι 4, οι Ερμίονες 3, οι Λευκάδιοι 3, οι Κείοι 2, οι Στυρείς 2, οι Κυθνίοι 1 και οι Κροτωνιάτες επίσης 1.
Ο Ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τελικώς τον Περσικό, σώζοντας τον πολιτισμό και ολόκληροτον γνωστό κόσμο απότους βαρβάρους. Οι Πέρσες έχασαν 200 πλοία και οι Έλληνες 40, η αναλογία όμως απωλειών σε άνδρες ήταν βαρύτερη για τους Πέρσες γιατί αυτοί, καθώς δεν ήξεραν να κολυμπούν, πνίγονταν μετά τη βύθιση των πλοίων τους.
"ΣΤΟΧΟΣ"
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