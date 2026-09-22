ΥΠΕΡΙΩΝΑΣ ΙΙ - Το τελευταίο τείχος στην γραμμή άμυνας απέναντι στα περιφερόμενα πυρομαχικά και τα σμήνη drones θέλει να υψώσει η ΕΑΒ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΔΕΡΗ, Hellas Journal Μπορεί στη μυθολογία ο Υπερίωνας να ήταν ένας εκ των Τιτάνων αλλά εν έτει 2026 είναι ένα σύστημα που έ...

Μπορεί στη μυθολογία ο Υπερίωνας να ήταν ένας εκ των Τιτάνων αλλά εν έτει 2026 είναι ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία για να λειτουργήσει ως αντίδοτο απέναντι στα εχθρικά σμήνη drones και τα περιφερόμενα πυρομαχικά.Ο σημερινός Υπερίωνας επιχειρείται να υψώσει την τελευταία γραμμή άμυνας εγκαταστάσεων, μονάδων επιφανείας, κρίσιμων μονάδων και να εισέλθει στο ευρύ πλέγμα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» ως μέρος του ελληνικού θόλου.Οι δοκιμές που είχαν γίνει έδειχναν ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα υποσχόμενο σύστημα αλλά οι ειδικοί της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει η Hellasjournal, ανέβασαν υψηλότερα τον πήχη.Μπορεί η κύρια αποστολή του Υπερίωνα να είναι η ανίχνευση, ο εντοπισμός και η αναχαίτιση drones κατηγορίας 1 & 2 αλλά αυτοί που τον «χτίζουν» δεν έχουν αρκεστεί στο παθητικό σύστημα τρισδιάστατης ανίχνευσης, προσδιορισμού και κατάρριψης.Ο Υπερίων Ι ήταν η αρχή σύμφωνα με τους ίδιους τους κατασκευαστές, αλλά εκείνο που έχει τεθεί ως στόχος είναι ο Υπερίων ΙΙ να διαθέτει:-ESM-Soft kill καταστολή του GNSS δικτύου-Hard kill-AESA ραντάρ.Τέσσερα στα τέσσερα στοιχήματαΤο ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης μάλιστα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είναι μια εξ ολοκλήρου παρέμβαση των τεχνικών της ΕΑΒ οι οποίοι επιδιώκουν να πετύχουν πέραν των AESA δυνατοτήτων και το πολύ χαμηλό ίχνος που δεν θα είναι εύκολο να δεχτεί παρεμβολές. Στο ίδιο ραντάρ εξελίσσονται και τα ηλεκτρονικά αντίμετρα που χρειάζεται ώστε να υπάρξει ισχυρή αντίσταση στον ηλεκτρονικό πόλεμο.Στο hard kill κομμάτι του Υπερίωνα ΙΙ, η προσβολή της εχθρικής εισερχόμενης απειλής θ’ αντιμετωπίζεται με την χρήση drone to drone, ακόμη κι εκείνων που λειτουργούν με οπτική ίνα.Το τελευταίο ειδικά είναι ο νεότερος πονοκέφαλος στο πεδίο κι αυτό έχει φανεί στο μέτωπο του Ισραήλ με την Σιιτική οργάνωση του Λιβάνου, την Χεζμπολάχ η οποία μέχρι πρότινος εκτόξευε drones με οπτική ίνα, μη ανιχνεύσιμα από τα ισραηλινά ηλεκτρονικά συστήματα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες αξιωματικοί και οπλίτες του IDF να χάσουν την ζωή τους και πολλά οχήματα των ισραηλινών δυνάμεων να καταστραφούν.Σύμφωνα με πληροφορίες η ισραηλινή κρατική αμυντική εταιρεία ΙΑΙ έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες που σχετίζονται με την ελληνική καινοτομία που έρχεται μέσω του Υπερίωνα ΙΙ.Στον soft kill τομέα ο Υπερίωνας ΙΙ διαθέτει σύστημα καταστολής του GNSS δικτύου που είναι τα τέσσερα GPS παγκόσμια δίκτυα.Και με το ESM ο Υπερίωνας ΙΙ κάνει την παρακολούθηση, την χαρτογράφηση των στόχων ενώ «πιάνει» και τα χειριστήρια της εχθρικής απειλής.Όπως καταγράφεται από τις παρατηρήσεις που εξάγονται μέσω των δοκιμών, το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προστασία και από περιφερόμενα πυρομαχικά ενώ υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης είτε σε σταθερό φορέα είτε σε εποχούμενο.Έως τον Δεκέμβριο οι αναβαθμίσεις στον Υπερίωνα ΙΙ θα συνεχιστούν και μέσα στον χειμώνα αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα σε άσκηση αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών. Στόχος είναι το σύστημα να λάβει την τελική του μορφή, με το επόμενο βήμα να είναι η δοκιμή του σε πραγματικές συνθήκες.Οι Επιθέσεις κορεσμού και η τελευταία γραμμή άμυναςΗ Ελλάδα γνωρίζει πολύ καλά την γεωγραφική της θέση και τι είδους ασύμμετρη απειλή μπορεί να δεχτεί σε περίπτωση κρίσης με το κράτος που διατηρεί ανοιχτή την απειλή πολέμου.Οι λεγόμενες επιθέσεις «κορεσμού» μπορεί να μην είναι ένας φανερός εφιάλτης αλλά μπορούν να γίνουν αν τυχόν στοχοποιηθεί μια κρίσιμη υποδομή σε νησί του Ανατολικού Αιγαίου, μακριά από την ενδοχώρα.Ο Υπερίωνας ΙΙ σύμφωνα με τους κατασκευαστές μπορεί να προσφέρει μια ομπρέλα προστασίας σε αποστάσεις 10 χλμ, ωστόσο απαιτείται πυκνό δίκτυο του αναπτυσσόμενου «ιστού».Και σημειώνεται με έμφαση ότι ο Υπερίωνας ΙΙ με το made in Greece AESA ραντάρ στέκεται ικανός ν’ αντιμετωπίσει ακόμη και drones που είναι σαν μια χούφτα, καταρρίπτοντάς τα σε απόσταση περίπου 2 χλμ.Όπως εξηγούσαν αρμόδιες πηγές, όσο πιο μεγάλη σε όγκο είναι η απειλή τόσο μεγαλώνει και η απόσταση αντιμετώπισης, δηλαδή ο έλεγχός της ή η κατάρριψής της.Το anti-drone σύστημα Υπερίων ΙΙ για να γίνει μέρος της «Ασπίδας του Αχιλλέα» θα μπορεί να τοποθετηθεί στα οχήματα επιθετικής αναγνώρισης Μ-1117, σε Σκάφη Ανορθόδοξου Πολέμου αλλά και στα νέα Παράκτια Περιπολικά τύπου Island.