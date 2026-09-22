Κακοκαιρία express από σήμερα με καταιγίδες, χαλάζι, κεραυνούς και απότομη πτώση θερμοκρασίας, ποιες περιοχές θα πλήξει

Σε κλοιό κακοκαιρίας μπαίνει από αύριο, Τρίτη, και για τουλάχιστον ένα 24ωρο μεγάλο μέρος της χώρας με την ΕΜΥ να έχει εκδώσει νωρίτερα έ...



Όπως αναφέρεται στο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ «επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22-09-2026) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων».



Στο ίδιο δελτίο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφέρει ότι τέσσερις είναι οι βασικές περιοχές που θα επηρεαστούν με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες να προβλέπονται:



Την Τρίτη (22-09-2023)



α. Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια - παράκτια) από τις πρώτες ώρες.

β. Στις Σποράδες και τη Χαλκιδική από τις πρώτες ώρες μέχρι το απόγευμα.



γ. Στην Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.



Την Τετάρτη (23-09-2026)



α. Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια - παράκτια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.



Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Αττική φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο, με σαφώς χαμηλότερα ύψη βροχής σε σχέση με τον κύριο πυρήνα των φαινομένων κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, στο ίδιο 24ωρο.

Σε κλοιό κακοκαιρίας μπαίνει από αύριο, Τρίτη, και για τουλάχιστον ένα 24ωρο μεγάλο μέρος της χώρας με την ΕΜΥ να έχει εκδώσει νωρίτερα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς, και απότομη πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένεται να πέσει μεγάλος όγκος νερού, που είναι πιθανό να φτάσει ακόμα και τους 60 τόνους ανά στρέμμα, ενώ στα πελάγη οι βοριάδες θα είναι εντάσεως έως και 7 μποφόρ.