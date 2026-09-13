Και «ΡΑΤΣΙΣΤΡΙΑ» και «ΧΟΥΝΤΙΚΙΑ».... «Ανήκω στην Ελλάδα, γιατί όλος ο κόσμος μου απέδωσε τιμές, αλλά το αίμα μου είναι ελληνικό» - ΒΙΝΤΕΟ









Στη ζωή της, περιπλανήθηκε παντού. Επέστρεψε στην Ελλάδα μετά το διαζύγιο των γονιών της. Μάλιστα, πολλοί λένε πως η όπερα έχει δύο περιόδους: Την προ και τη μετά Κάλλας εποχή. Η ζωή της ήταν γεμάτη ίντριγκα, πάθος, δουλειά και τραγούδι.Η καθιέρωση ήρθε στην Ιταλία. Η Μαρία Κάλλας γνώρισε τον Τζοβάνι Μπατίστα Μενεγκίνι, τον πρώτο της σύζυγο, που ανέλαβε την προώθηση της καριέρας της. Η Κάλλας αποθεώθηκε, τραγουδώντας στη Σκάλα του Μιλάνου, αποκλειστικά και με επταετές συμβόλαιο. Το 1958 θα τραγουδούσε τη Νοrma του Bellini, παρουσία του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Διέκοψε την παράσταση και κατηγορήθηκε ως υπερόπτης. Ομως ήταν, απλώς, πολύ άρρωστη.O μοιραίος έρωταςΤα είχε σχεδόν όλα. Αυτό που της έλειπε ήταν ένας μεγάλος έρωτας. Κι αυτός ήρθε, με τη μορφή του Ωνάση. Την πολιόρκησε, την έκανε να τον ερωτευτεί σφοδρά και να χωρίσει. Εγιναν σύμβολα επιτυχίας. Δυο άνθρωποι που ξεκίνησαν από χαμηλά και άγγιξαν την απόλυτη δόξα ήταν μαζί. Πολλοί λένε πως εξαιτίας του, η Κάλλας έχασε τη διάθεση για τραγούδι.Αυτό συνέβη όταν ο Αρίστος παντρεύτηκε τη Τζάκι Κένεντι, λέγοντας της ψέματα, ότι όλα ήταν φήμες. Η Κάλλας κατέρρευσε. Αυτή ήταν η αρχή του τέλους. Οι φήμες ότι την έβλεπε περιστασιακά, ακόμη και μετά το γάμο του, οργίαζαν. Εκείνη τον επισκέφθηκε, στο Παρίσι, λίγο πριν πεθάνει. Στις 16 Σεπτεμβρίου 1977, η Μαρία Κάλλας, έχοντας ζήσει μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία και ενσαρκώσει στη ζωή της την αγαπημένη της πρωταγωνίστρια, τη Νόρμα, πεθαίνει στο Παρίσι από καρδιακή προσβολή. Η τέφρα της μεταφέρεται στην Ελλάδα και μέσα από το κουτί, το οποίο είναι τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, σκορπίζεται στο Αιγαίο.