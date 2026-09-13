Πόσο ρηχός και επικίνδυνος είναι κάποιος... όταν εξαγγέλει δημιουργία «ειδικής ζώνης αμυντικής βιομηχανίας» στην... Ακριτική Θράκη.

Από την Θράκη είναι η καταγωγή μου... Και η Θράκη χρειάζεται τα πάντα, γιατί τα πάντα της λείπουν. Η Θράκη αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε κ...





Από την Θράκη είναι η καταγωγή μου... Και η Θράκη χρειάζεται τα πάντα, γιατί τα πάντα της λείπουν. Η Θράκη αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε καν τραίνο που όμως είχε τις δεκαετίες του 1950 και του 1960! Αδιανόητο, εγκληματικό, αλλά συμβαίνει.

Η Θράκη χρειάζεται ανάπτυξη γρήγορα, χρειάζεται επενδύσεις, βιομηχανίες και πρώτα απ' όλα ΥΠΟΔΟΜΕΣ, για να μπορούν να συμβούν -αν υπάρχει πρόθεση- όλα τα προηγούμενα και να ευημερήσει η περιοχή.

Χρειάζεται γενναία ΚΙΝΗΤΡΑ για να επιστρέψουν τα παιδιά της, από την Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, την Γερμανία, να ξαναγεμίσει με κόσμο, να ξανανοίξουν τα σχολεία της που τώρα κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο ή υποβαθμίζονται, να ξαναζωντανέψει.

Και αυτές οι ανάγκες της Θράκης, είναι ανάγκες ολόκληρης της Ελλάδας. Γιατί εκεί στην Θράκη, βρίσκονται ταυτόχρονα η πρώτη και η δεύτερη γραμμή Άμυνας της Πατρίδας αλλά και η πρώτη γραμμή της Αντεπίθεσης.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται στην Θράκη είναι μια «ειδική ζώνη αμυντικής βιομηχανίας» σαν αυτή που εντελώς περιεκτικά εξήγγειλε από την Θεσσαλονίκη, ο άσχετος και εθνικά επικίνδυνος Τσίπρας.

Δεν ξέρω ποιός διανοητικά ανάπηρος τον συμβούλεψε, ή αν ήταν δική του ιδέα αυτό το τσιτάτο, ξέρω όμως σίγουρα, γιατί δεν πρέπει να δημιουργηθεί ΠΟΤΕ μια τέτοια ζώνη στην Θράκη και θα πρέπει να το γνωρίζει ο καθένας που διαθέτει στοιχείωδη γνώση γεωγραφίας και λογικής.

Η παρουσία αμυντικών βιομηχανιών στην Θράκη και γενικά σε ακριτικές περιοχές αντιπαράθεσης, που αποτελούν στόχο για τον αντίπαλο, δεν είναι απλά προβληματική, αλλά εγκληματική, αφού η εγγύτητα στις αντίπαλες δυνάμεις καθιστούν τις εγκαταστάσεις και το logistic τους, εύκολο στόχο από πολλαπλά εχθρικά συστήματα ακόμη και μικρής εμβέλειας. Τόσο απλά, τόσο κατανοητά.

Κι εκεί που έχουμε ήδη πλεονέκτημα, αφού πολλοί κρίσιμοι στρατηγικοί στόχοι του αντιπάλου βρίσκονται στην δυτική της πλευρά, να δώσουμε μόνοι μας έναν κρίσιμο και εύκολο στόχο υψίστης σημασίας στην τουρκία! Την υποτιθέμενη «ειδική ζώνη αμυντικής βιομηχανίας Θράκης».

Ούτε σύμβουλος του Ερντογάν δεν θα τον συμβούλευε τέτοια πράγματα...

Αν με ρωτούσατε θα σας έλεγα ότι μια τέτοια αμυντική ζώνη θα έπρεπε να φτιαχτεί στην Δυτική Ελλάδα εκεί προς το τέλος του άξονα της Εγνατίας που φτάνει μέχρι την Θράκη.

Η Θράκη χρειάζεται ΤΡΑΙΝΟ, κάθετους οδικούς άξονες, επιχορηγήσεις για την ίδρυση και την μεταφορά παραγωγικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων, γενναίες επιδοτήσεις για την μετεγκατάσταση οικογενειών, και ανάδειξη...

Ανάδειξη στο Πανελλήνιο και τον κόσμο ολόκληρο της αστείρευτης φυσικής της κληρονομιάς που συνδυάζει ατελείωτες παραλίες με το Αιγαίο στα πόδια της, πανέμορφες παιδιάδες, απείραχτα κι απάτητα βουνά και αστείρευτα ποτάμια και πηγές, για ποικιλόμορφο τουρισμό που την καθιστούν καθ΄όλη την διάρκεια του χρόνου προορισμό.

Όσο για τον επίδοξο της «δεύτερης φοράς», απλά θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην του δωθεί άλλη μια ευκαιρία που θα καθιστά, με την εφαρμογή των πιστεύω του και των εξαγγελιών του, ακόμη και την κυριαρχία μας επί της Θράκης εν αμφιβόλω...





Σάββας Ε. Χατζηπαρασκευάς - stoxos.gr