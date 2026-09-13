«Βαθιά η λύπη» των Τουρκοκυπρίων για την απόφαση των ΗΠΑ να αναστείλουν το εμπάργκο όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την άρση των περιορισμών στην πώληση αμυντικού εξοπλισμού και υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 2027 και ότι, κατά συνέπεια, το εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία έχει ανασταλεί για ένα έτος, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2027.Στην ανακοίνωση των Τουρκοκυπρίων εκφράζεται η «βαθιά λύπη» για την απόφαση που έλαβε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι θα πρέπει να αποφεύγονται βήματα που αγνοούν τις πραγματικότητες στο νησί και στην περιοχή, αγνοούν τον τουρκοκυπριακό λαό και θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν τάσεις εξοπλισμών.Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η περιοχή, και ιδιαίτερα η Μέση Ανατολή, διέρχεται μια κρίσιμη περίοδο που χαρακτηρίζεται από σοβαρές συγκρούσεις και λεπτές εξελίξεις, και τονίζεται η μεγάλη σημασία της λήψης μέτρων που λαμβάνουν υπόψη την ευαίσθητη ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο και συμβάλλουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.Όλοι οι σχετικοί διεθνείς παράγοντες κλήθηκαν να συμβάλουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και να ακολουθήσουν μια δίκαιη και ισορροπημένη πολιτική.Διαβάστε Πολιτικές ΑναλύσειςΣυνεργασία με την «μητέρα πατρίδα Τουρκία»Η δήλωση πρόσθεσε επίσης ότι η τουρκοκυπριακή διοίκηση, όπως πάντα, θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με αποφασιστικότητα για την προστασία της ασφάλειας και των συμφερόντων της, σε ακλόνητη συνεργασία και αλληλεγγύη με την μητέρα πατρίδα της, τη Δημοκρατία της Τουρκίας.Η πλήρης ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο έχει ως εξής:«Έχει γίνει γνωστό ότι το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) ενέκρινε την άρση των περιορισμών στην πώληση αμυντικού υλικού και υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία εντός του οικονομικού έτους 2027 και, κατά συνέπεια, το εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία έχει ανασταλεί για ένα έτος, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027».Επιθυμούμε να εκφράσουμε δημόσια τη βαθιά μας λύπη για αυτήν την απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται βήματα που αγνοούν τις πραγματικότητες στο νησί και στην περιοχή, αγνοούν τον τουρκοκυπριακό λαό και θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν τάσεις εξοπλισμών. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που χαρακτηρίζεται από σοβαρές συγκρούσεις και λεπτές εξελίξεις στην περιοχή μας, ιδίως στη Μέση Ανατολή, είναι ύψιστης σημασίας να ληφθούν μέτρα που λαμβάνουν υπόψη την ευαίσθητη ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο και συμβάλλουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.Καλούμε όλους τους αρμόδιους διεθνείς παράγοντες να συμβάλουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου και να ακολουθήσουν μια δίκαιη και ισορροπημένη πολιτική.Η τουρκοκυπριακή διοίκηση, όπως πάντα, θα συνεχίσει να λαμβάνει αποφασιστικά όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και των συμφερόντων του λαού της, σε ακλόνητη συνεργασία και αλληλεγγύη με τη μητέρα Πατρίδα, τη Δημοκρατία της Τουρκίας, σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή Bağımsız Gazete.