Βρετανία - διελεύσεις της Μάγχης: Το υπουργείο Εσωτερικών κατέγραψε 781 αφίξεις μεταναστών σε μία μέρα

Περισσότεροι από 700 μετανάστες έφθασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο χθες, ο υψηλότερος τέτοιος αριθμός μέσα σε μία μόνο ημέρα από τις αρχές του...
Περισσότεροι από 700 μετανάστες έφθασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο χθες, ο υψηλότερος τέτοιος αριθμός μέσα σε μία μόνο ημέρα από τις αρχές του έτους.
Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε αφότου υπουργός της κυβέρνησης δήλωσε ότι δεν μπορεί να αναχαιτίζεται κάθε σκάφος με μετανάστες, ύστερα από την άφιξη, σε διάστημα δύο ημερών, δύο σκαφών που έφθασαν στις βρετανικές ακτές χωρίς να γίνουν αντιληπτά.
Το υπουργείο Εσωτερικών κατέγραψε 781 αφίξεις με 10 σκάφη χθες, κάτι που αντιστοιχεί σε μέσο όρο 78 ανθρώπων ανά πλεούμενο. Ο αριθμός αυτός ανεβάζει το προσωρινό σύνολο των διελεύσεων της Μάγχης από τις αρχές του έτους σε 18.565. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση κατά 42% συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (32.188) και 26% από το επίπεδο σε αυτή τη φάση το 2024 (25.165).
Νωρίτερα, η υπουργός Παιδείας, Λούσυ Πάουελ δήλωσε «δεν μπορεί να σταματάς τα πάντα συνέχεια», μία ημέρα αφότου 21 άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση όταν σκάφος κατάφερε να αποφύγει τη Δύναμη Συνόρων και έφθασε σε παραλία κοντά στο Ντόβερ. Ήταν η δεύτερη τέτοια άφιξη σκάφους που δεν εντοπίστηκε μέσα σε δύο ημέρες, μετά το πλεούμενο που κατάφερε να φθάσει στην ακτή στο Φολκστόουν το πρωί της Δευτέρας.
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.