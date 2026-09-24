Σαν τρελός κυνηγούσε τους Εβραίους ο Στάλιν και αποτρελάθηκε όταν ένας απ΄αυτούς έμαθε οτι πηδ@@σε την κόρη του Σβετλάνα Αλληλούγεβα

Στα 1942, ενώ οι Γερμανοί κόντευαν να μπούνε στην Μόσχα, η 16χρονη κόρη του Στάλιν, η Σβετλάνα Αλληλούγιεβα, ερωτεύτηκε τον Εβραίο σκηνοθέ...









Στα 1942, ενώ οι Γερμανοί κόντευαν να μπούνε στην Μόσχα, η 16χρονη κόρη του Στάλιν, η Σβετλάνα Αλληλούγιεβα, ερωτεύτηκε τον Εβραίο σκηνοθέτη Aleksei Kapler, που ήταν 40 χρόνια μεγαλύτερός της. Ο Στάλιν βρήκε τον χρόνο να ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα: Ο Κάπλερ συνελήφθη και εστάλη εξορία για 10 ολόκληρα χρόνια στην Βορκούτα, μια μικρή βιομηχανική πόλη κοντά στον Αρκτικό Κύκλο!..Στα απομνημονεύματά της που έγραψε στην Αμερική, η Σβετλάνα δηλώνει ανοιχτά πως ο διάσημος πατέρας της αντέδρασε σε αυτήν την σχέση, όχι επειδή ο γαμπρός ήταν 40 χρόνια μεγαλύτερος, αλλά επειδή ήταν Εβραίος…Ο Στάλιν είχε βρεί την λύση για το Εβραϊκό πρόβλημα στην ΕΣΣΔ: Ήθελε να μαντρώσει όλους τους Εβραίους σε μια αυτόνομη περιοχή στου διαβόλου την μάνα: Στα ανατολικά σύνορα της Σοβιετικής Ενώσεως!.. Στις διώξεις των Δικών της Μόσχας, πολλοί Εβραίοι χαθήκανε, στοχοποιημένοι μόνο και μόνο επειδή ήσαν Εβραίοι.Ο Στάλιν διέταξε να πολτοποιήσουν τη Μαύρη βίβλο του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος ,που συνέταξε ο Έρεμπουργκ και άλλοι το 1948. Με προσωπική εντολή του Στάλιν, στην περίφημη σοβιετική ταινία «Η πτώση του Βερολίνου» που φιλμάριζε σκηνές εκ του φυσικού με τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως στα οποία εισέβαλε ο Κόκκινος Στρατός, Εβραίος δεν υπήρχε ούτε για δείγμα. Ως διά μαγείας, είχαν εξαφανισθεί και όλα τα κίτρινα αστέρια που φανέρωναν την ύπαρξη των Εβραίων!.. Ο «πατερούλης» Στάλιν που τόσο θαυμάζουν η Λιάνα Κανέλλη και οι λοιποί κομμουνιστές της Εκάλης, ξεκλήρισε την «Εβραϊκή Αντιφασιστική Επιτροπή» ,που τόσο είχε βοηθήσει την ΕΣΣΔ στον Πόλεμο. Τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον μεγάλο Εβραίο ηθοποιό Μίχοελς, με προσωπική διαταγή του Στάλιν τον πετάξανε πολτοποιημένο σε κάποιο χαντάκι…"Κοινός Νούς - Εφημερίδα "Στόχος"