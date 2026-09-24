Για πρώτη φορά: Ανιχνεύθηκαν ραδιοσήματα που προέρχονται απευθείας από έναν εξωπλανήτη

Οι επιστήμονες κατάφεραν με τη βοήθεια μίας τεράστιας συστοιχίας ραδιοτηλεσκοπίων MeerKAT στη Νότια Αφρική, να ανιχνεύσουν για πρώτη φορά...

Οι επιστήμονες κατάφεραν με τη βοήθεια μίας τεράστιας συστοιχίας ραδιοτηλεσκοπίων MeerKAT στη Νότια Αφρική, να ανιχνεύσουν για πρώτη φορά σύντομες, αλλά επαναλαμβανόμενες εκρήξεις ραδιοκυμάτων.Η προέλευση του σήματος προέρχεται από έναν μόνο πλανήτη, σε απόσταση 63,4 έτη φωτός από τη Γη, αλλά σπεύδουν να διευκρινίσουν πως δεν πρόκειται για έναν εξωγήινο πολιτισμό που προσπαθεί να μας στείλει ένα μήνυμα.Αντίθετα, το σήμα προέρχεται από τα σέλας του εξωπλανήτη, που δημιουργούνται από φορτισμένα σωματίδια από το μητρικό του αστέρι που αλληλεπιδρούν με το μαγνητικό πεδίο.Στη Γη, αυτά τα ίδια φαινόμενα δημιουργούν το εκθαμβωτικό Βόρειο Σέλας, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να πάρει το σήμα ενός εξωγήινου σέλας έξω από το ηλιακό σύστημα μέχρι τώρα.Στην προεκτυπωμένη εργασία τους, οι ερευνητές γράφουν: «Αν και οι ραδιοεκρήξεις του σέλαος παρατηρούνται σε πλανήτες του Ηλιακού Συστήματος και σε ορισμένους υπέρψυχρους νάνους, καμία ραδιοανίχνευση δεν έχει προηγουμένως εντοπιστεί αναμφίβολα σε έναν εξωηλιακό πλανήτη και όχι στο άστρο του».Προηγούμενες μελέτες έχουν βρει ότι αυτό το μακρινό αστέρι Beta Pictoris φιλοξενεί τέσσερις εξωπλανήτες σε τροχιά, που ονομάζονται Beta Pictoris a, Beta Pictoris b, Beta Pictoris c και Beta Pictoris d.Οι επιστήμονες διαπίστωσαν τελικά ότι το σήμα εκπέμπεται από τον Beta Pictoris b, τον δεύτερο πλανήτη έξω από το αστέρι.Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι ο Beta Pictoris b είναι ένας νεαρός, τεράστιος γίγαντας αερίου, περίπου 10 φορές η μάζα του Δία.Αυτό που κάνει αυτή την ανακάλυψη τόσο συναρπαστική είναι ότι ανοίγει μια νέα λεωφόρο για την κατανόηση της σύνθεσης των εξωπλανητών.Το σέλας του Beta Pictoris b παράγεται από ένα φαινόμενο που ονομάζεται αστάθεια Electron Cyclotron Maser, η οποία είναι η ίδια διαδικασία που δημιουργεί τα εκπληκτικά σέλας σε πλανήτες όπως ο Δίας και ο Άρης.Δεδομένου ότι οι επιστήμονες έχουν καλή κατανόηση του πώς λειτουργεί αυτό το φαινόμενο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ραδιοσήματα που παράγει για να κάνουν προβλέψεις για τον ίδιο τον πλανήτη.Χρησιμοποιώντας τις νέες μετρήσεις τους, οι ερευνητές μπόρεσαν να δείξουν ότι το Beta Pictoris b έχει ένα απίστευτα ισχυρό μαγνητικό πεδίο, χιλιάδες φορές πιο ισχυρό από αυτό της Γης.Αυτά τα σήματα ενισχύονται περαιτέρω από την ταχεία περιστροφή του πλανήτη, με τους ερευνητές να εκτιμούν ότι οι ημέρες στο Beta Pictoris b διαρκούν μόνο οκτώ έως εννέα ώρες.Αν και μπορεί να είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι αυτά τα σήματα δεν προέρχονται από μια εξωγήινη φυλή, ιδέες όπως αυτές θα μπορούσαν να είναι το κλειδί για την εύρεση ζωής πέρα από το ηλιακό μας σύστημα μια μέρα.Εάν οι αστρονόμοι μπορούν να απομονώσουν σήματα σέλας από εξωπλανήτες, μπορούν επίσης να καταλάβουν ποιοι πλανήτες είναι πιο πιθανό να έχουν συνθήκες ευνοϊκές για ζωή.