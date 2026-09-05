Γιατί ο ΟΗΕ δεν ασχολείται με την Τουρκία που κατέχει το 5% της Συρίας αλλά με το Ισραήλ;

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Συρία, ο αντιπρόσωπος του Ισραήλ, Ντάνι Ντανόν, παρουσίασε τα στοιχεία π...





Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Συρία, ο αντιπρόσωπος του Ισραήλ, Ντάνι Ντανόν, παρουσίασε τα στοιχεία που αποκαλύπτουν τις αδιαμφισβήτητες αλήθειες:• Η Τουρκία κατέχει το 5% των συριακών εδαφών• Η ισραηλινή ζώνη ασφαλείας δεν υπερβαίνει το 0,1% της ΣυρίαςΤο αποτέλεσμα: Η τουρκική παρουσία είναι 50 φορές μεγαλύτερη από την ισραηλινή ζώνη ασφαλείας.Παρά τα ξεκάθαρα αυτά νούμερα, η συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας παραμένει επικεντρωμένη αποκλειστικά στο Ισραήλ!