Γιατί ο ΟΗΕ δεν ασχολείται με την Τουρκία που κατέχει το 5% της Συρίας αλλά με το Ισραήλ;

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Συρία, ο αντιπρόσωπος του Ισραήλ, Ντάνι Ντανόν, παρουσίασε τα στοιχεία π...
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Συρία, ο αντιπρόσωπος του Ισραήλ, Ντάνι Ντανόν, παρουσίασε τα στοιχεία που αποκαλύπτουν τις αδιαμφισβήτητες αλήθειες:
• Η Τουρκία κατέχει το 5% των συριακών εδαφών
• Η ισραηλινή ζώνη ασφαλείας δεν υπερβαίνει το 0,1% της Συρίας
Το αποτέλεσμα: Η τουρκική παρουσία είναι 50 φορές μεγαλύτερη από την ισραηλινή ζώνη ασφαλείας.
Παρά τα ξεκάθαρα αυτά νούμερα, η συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας παραμένει επικεντρωμένη αποκλειστικά στο Ισραήλ!
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