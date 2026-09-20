Έντονη διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Άγκυρας και Τελ Αβίβ στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τη Συρία

Ο Ισραηλινός εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Ασφαλείας, Ντάνι Ντάνον, εξαπέλυσε άμεσες κατηγορίες κατά της Τουρκίας σχετικά με τη στρατιωτική τη...

Ο Ισραηλινός εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Ασφαλείας, Ντάνι Ντάνον, εξαπέλυσε άμεσες κατηγορίες κατά της Τουρκίας σχετικά με τη στρατιωτική της παρουσία στη βόρεια Συρία, ισχυριζόμενος ότι η Άγκυρα έχει αναπτύξει περίπου 20.000 στρατιώτες και λειτουργεί 100 στρατιωτικές βάσεις και σημεία που καλύπτουν το 5% του συριακού εδάφους.Ο εκπρόσωπος του Ισραήλ κατηγόρησε επίσης την Τουρκία ότι επεκτείνει τη στρατιωτική της επιρροή στην περιοχή και υποστηρίζει τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, προειδοποιώντας για αυτό που χαρακτήρισε ως κινδύνους να πέσει η Συρία υπό την επιρροή περιφερειακών δυνάμεων, δικαιολογώντας τη διατήρηση της ζώνης ασφαλείας στα κατεχόμενα Γκολάν.Τουρκική αντίδραση και έκκληση για αποχώρησηΑπό την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Τουρκίας, Αχμέτ Γιλντίζ, αντέκρουσε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Άγκυρας και Δαμασκού πραγματοποιείται με την έγκριση της συριακής κυβέρνησης και αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα που δεν απειλεί κανένα τρίτο μέρος.Ο Γιλντίζ απέρριψε τη σύγκριση της νόμιμης διμερούς συνεργασίας με την παρουσία δυνάμεων κατοχής σε συριακό έδαφος, περιγράφοντας το Ισραήλ ως μια δύναμη που υπονομεύει τη σταθερότητα μέσω επιθέσεων, εισβολών και προκλητικών δηλώσεων.Ο Τούρκος αντιπρόσωπος κατέληξε καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως την κλιμάκωση, να αποσυρθεί πλήρως από το συριακό έδαφος και να συμμορφωθεί πλήρως με τη Συμφωνία Αποδέσμευσης του 1974, σύμφωνα με την ιορδανική royanews.tv.