Αθήνα: «Σάρωση» 24 ώρες στο κέντρο - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για αλυσιδάκηδες, πορτοφολάδες και ναρκωτικά

Σε διαρκή επιχειρησιακή εγρήγορση βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ. στο κέντρο της Αθήνας, με τις πρόσφατες συλλήψεις για αρπαγές αλυσίδων από τον λαιμό...



«Σάρωση» του κέντρου 24 ώρες το 24ωρο



Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΓΑΔΑ βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Το κέντρο της Αθήνας έχει χωριστεί σε επιμέρους τομείς, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Η χαρτογράφηση των λεγόμενων «θερμών» σημείων πραγματοποιείται διαρκώς και λαμβάνει υπόψη τις καταγγελίες και τα παράπονα πολιτών και επαγγελματιών, αλλά και τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία.



Όπως αναφέρει ανώτατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., «σε κάθε περίπτωση, η αστυνομία είναι εδώ, αντιδρά και ανταποκρίνεται».



Το σχέδιο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποφασίστηκε έπειτα από συσκέψεις υπό την εποπτεία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με αντικείμενο τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας.



ΔΙ.ΑΣ., ΟΠΚΕ, πεζές περιπολίες και drones



Η επιχειρησιακή ανάπτυξη περιλαμβάνει δίκυκλα, πεζούς αστυνομικούς, ειδικές ομάδες εμφανούς αστυνόμευσης, ποδήλατα, συμβατικά οχήματα, σκούτερ, αλλά και μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία λόγω μεγέθους μπορούν να κινηθούν ευκολότερα στο ιστορικό τρίγωνο.



Στις περιπολίες συμμετέχουν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης, κυρίως της ΔΙ.ΑΣ., αστυνομικοί της Ασφάλειας και ομάδες ΟΠΚΕ, ενώ στο επιχειρησιακό πλέγμα έχουν ενταχθεί και drones. Οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν παράλληλα ελέγχους και παρεμβάσεις σε σημεία όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός πολιτών, όπως πλατείες και άλση, προχωρώντας, όπου απαιτείται, σε προσαγωγές.



Από την Ακρόπολη έως την Ερμού



Ο πρώτος τομέας του επιχειρησιακού σχεδιασμού περιλαμβάνει ουσιαστικά το τουριστικό και ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Στην ίδια ζώνη εντάσσονται η Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ο Φιλοπάππου, το Παναθηναϊκό Στάδιο, το Ζάππειο, η Πλάκα, τα Αναφιώτικα, το Θησείο, η Αποστόλου Παύλου, η Ακρόπολη, η Ερμού, το Μοναστηράκι και το Ψυρρή.



Μετά την επίθεση που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούλιο σε ζευγάρι τουριστών από τις ΗΠΑ στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στην περιοχή της Ακρόπολης, οι αστυνομικές δυνάμεις που περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή ενισχύθηκαν.



Καθημερινά πραγματοποιούνται περιπολίες στους τουριστικούς δρόμους, με στόχο αφενός την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και αφετέρου την άμεση επέμβαση σε περίπτωση περιστατικού. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στο κέντρο εκμεταλλεύονται τον συνωστισμό και την αυξημένη τουριστική κίνηση για να προσεγγίσουν τα θύματά τους.



Κάμπρας: «Η παρουσία μας θα είναι συνεχής, οργανωμένη και στοχευμένη»



Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, ο οποίος έχει την ευθύνη του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού, περιγράφει το σχέδιο ως μια διαρκώς μεταβαλλόμενη διαδικασία.



«Έχουμε εκπονήσει και εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο με δυναμικό χαρακτήρα, το οποίο δεν παραμένει στατικό, αλλά προσαρμόζεται διαρκώς στα δεδομένα, στις πληροφορίες και στις ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Όπως σημειώνει, οι αστυνομικές δράσεις σχεδιάζονται με βάση την αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, ενώ οι επιχειρησιακές ομάδες συγκροτούνται ανάλογα με τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε προβλήματος. «Βασικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος μας είναι η ασφάλεια των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών στο κέντρο της Αθήνας», υπογραμμίζει.



Ο ίδιος χαρακτηρίζει το κέντρο μιας μεγάλης ευρωπαϊκής πρωτεύουσας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι η ΕΛ.ΑΣ. διαθέτει έμπειρο προσωπικό και μέσα που μπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες.



«Η παρουσία μας θα είναι συνεχής, οργανωμένη και στοχευμένη. Είμαστε αποφασισμένοι να περιορίσουμε δραστικά τις εστίες παραβατικότητας, να αντιμετωπίσουμε με συνέπεια τα φαινόμενα που επιβαρύνουν την καθημερινότητα των πολιτών και να ενισχύσουμε ουσιαστικά το αίσθημα ασφάλειας στις γειτονιές της Αθήνας», αναφέρει. Και προσθέτει: «Η ασφάλεια δεν εξασφαλίζεται με μία μεμονωμένη επιχείρηση. Απαιτεί καθημερινή παρουσία, σωστή αξιολόγηση των δεδομένων, ευελιξία στον σχεδιασμό και άμεση επιχειρησιακή ανταπόκριση».



Η χαρτογράφηση της μικροεγκληματικότητας



Στο πλαίσιο των δράσεων κατά της μικροεγκληματικότητας, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο ιστορικό κέντρο και ειδικότερα στις περιοχές Θησείου, Μοναστηρακίου, Πλάκας και Ακρόπολης.



Το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί των πεζών περιπολιών προχώρησαν σε 520 συλλήψεις, κυρίως για υποθέσεις που αφορούσαν «πορτοφολάδες». Από αυτές, 309 αφορούσαν αλλοδαπούς και 211 ημεδαπούς. Κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 237 συλλήψεις αλλοδαπών και 197 ημεδαπών.



Επικεφαλής της ειδικής αστυνομικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Πεζών Περιπολιών είναι ο αστυνόμος Α' Ιωάννης Κωνσταντακάκης. Η ομάδα κινείται από το Θησείο και το Μοναστηράκι έως την Πλάκα και την Ακρόπολη, καλύπτοντας παράλληλα το εμπορικό κέντρο. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει αναπτύξει διαδραστική σχέση με τους επαγγελματίες της περιοχής, σε μια μορφή κοινοτικής αστυνόμευσης.



«Εμείς κινούμαστε στο εμπορικό κέντρο, με πολιτικά ρούχα. Κάθε πρωί θα περάσουμε από τα καταστήματα, θα πούμε την καλημέρα μας και οι καταστηματάρχες θα μας πουν αν έχει υποπέσει στην αντίληψή τους οτιδήποτε που θα χρειαζόταν τη συμβολή μας», αναφέρει ο ίδιος.



Όπως εξηγεί, στόχος είναι ο εντοπισμός δραστών που προσποιούνται τους τουρίστες και, μέσω της μεθόδου της απασχόλησης, αφαιρούν κινητά τηλέφωνα, πορτοφόλια και τιμαλφή.



Ο ίδιος κάνει λόγο για μείωση της δράσης των «πορτοφολάδων» τους τελευταίους μήνες, την οποία αποδίδει στην ενισχυμένη αστυνομική παρουσία και στη συνεργασία των διαφορετικών ομάδων που επιχειρούν στο κέντρο.



Παράλληλα, όπως περιγράφει, η άμεση επικοινωνία με τους καταστηματάρχες επιτρέπει την ταχεία κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων όταν εντοπίζεται ύποπτη δραστηριότητα.



Στο μέτωπο της μικροεγκληματικότητας, οι δυνάμεις της Άμεσης Δράσης και κυρίως οι ομάδες ΔΙ.ΑΣ. προχώρησαν το 2025 σε 310 συλλήψεις, κυρίως για κλοπές αλυσίδων, τσαντών, κινητών τηλεφώνων και άλλα συναφή αδικήματα. Από τις αρχές του 2026 έως και τις 17 Σεπτεμβρίου, οι συλλήψεις για αντίστοιχα περιστατικά ανέρχονται σε 235.



Στο στόχαστρο και οι «πιάτσες» ναρκωτικών



Παράλληλα με την αντιμετώπιση των κλοπών και των αρπαγών, σημαντικό σκέλος του επιχειρησιακού σχεδιασμού αφορά την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.



Οι δυνάμεις που αναπτύσσονται κυρίως στον δεύτερο τομέα έχουν στο στόχαστρο τις λεγόμενες «πιάτσες» ναρκωτικών, αλλά και άτομα που εμπλέκονται σε αιματηρές συμπλοκές, κλοπές και άλλες παραβατικές συμπεριφορές.



Οι βασικοί άξονες στους οποίους αναπτύσσονται οι αστυνομικές δυνάμεις είναι:

Πλατεία Κλαυθμώνος - Προπύλαια - ΕΚΠΑ - Σανταρόζα - Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων

Ομόνοια - Μεταξουργείο - Άγιος Παύλος - πλατεία Βάθη - Κεραμεικός

Άγιος Παντελεήμονας - πλατεία Βικτωρίας - πλατεία Αττικής - πλατεία Αγίου Νικολάου - πλατεία Αμερικής - Κυψέλη - Πατήσια

Στα συγκεκριμένα σημεία εφαρμόζεται παράλληλα ειδικός σχεδιασμός με επαναλαμβανόμενους αστυνομικούς ελέγχους.



Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών, οι συστηματικές επιχειρήσεις έχουν αποδυναμώσει ορισμένες παλαιότερες, πολυμελείς «πιάτσες» ναρκωτικών, μεταξύ άλλων στην πλατεία Δικαστηρίων και την πλατεία Κλαυθμώνος.



Η αυξημένη εμφανής αστυνόμευση, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λειτουργεί παράλληλα αποτρεπτικά απέναντι στην επανεμφάνιση αντίστοιχων συγκεντρώσεων.



Το επιχειρησιακό σχέδιο, πάντως, δεν περιορίζεται σε μία μόνο κατηγορία παραβατικότητας. Αναπροσαρμόζεται διαρκώς, ακολουθώντας τον χάρτη της εγκληματικότητας και τις ανάγκες κάθε περιοχής, με την ΕΛ.ΑΣ. να επιχειρεί να διατηρεί συνεχή παρουσία σε ένα από τα πλέον απαιτητικά και πολυσύνθετα αστικά περιβάλλοντα της χώρας. Στα συγκεκριμένα σημεία εφαρμόζεται παράλληλα ειδικός σχεδιασμός με επαναλαμβανόμενους αστυνομικούς ελέγχους.Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών, οι συστηματικές επιχειρήσεις έχουν αποδυναμώσει ορισμένες παλαιότερες, πολυμελείς «πιάτσες» ναρκωτικών, μεταξύ άλλων στην πλατεία Δικαστηρίων και την πλατεία Κλαυθμώνος.Η αυξημένη εμφανής αστυνόμευση, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λειτουργεί παράλληλα αποτρεπτικά απέναντι στην επανεμφάνιση αντίστοιχων συγκεντρώσεων.Το επιχειρησιακό σχέδιο, πάντως, δεν περιορίζεται σε μία μόνο κατηγορία παραβατικότητας. Αναπροσαρμόζεται διαρκώς, ακολουθώντας τον χάρτη της εγκληματικότητας και τις ανάγκες κάθε περιοχής, με την ΕΛ.ΑΣ. να επιχειρεί να διατηρεί συνεχή παρουσία σε ένα από τα πλέον απαιτητικά και πολυσύνθετα αστικά περιβάλλοντα της χώρας.

Σε διαρκή επιχειρησιακή εγρήγορση βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ. στο κέντρο της Αθήνας, με τις πρόσφατες συλλήψεις για αρπαγές αλυσίδων από τον λαιμό ανυποψίαστων γυναικών να φέρνουν εκ νέου στο προσκήνιο το σύνθετο ζήτημα της αστυνόμευσης της πρωτεύουσας.Οι συλλήψεις δραστών λίγη ώρα μετά την εκδήλωση των επιθέσεων ή ακόμη και επ' αυτοφώρω, όπως συνέβη πρόσφατα στον Άγιο Παντελεήμονα, αλλά και νωρίτερα στην περιοχή της Ακρόπολης και στην πλατεία Βικτωρίας, σύμφωνα με αρμόδιες αστυνομικές πηγές, εντάσσονται σε ένα ευρύτερο επιχειρησιακό σχέδιο που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.Πρόκειται για ένα δυναμικό σχέδιο, το οποίο αναπροσαρμόζεται διαρκώς ανάλογα με τα δεδομένα που προκύπτουν και τις ανάγκες κάθε περιοχής. Στον πυρήνα του βρίσκονται η χαρτογράφηση των «θερμών» σημείων, η ανάπτυξη ευέλικτων ομάδων επέμβασης, η ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, αλλά και η στενή επικοινωνία με επαγγελματίες και κατοίκους του κέντρου.Παράλληλα, αξιοποιούνται σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα, μεταξύ των οποίων και drones, τα οποία μεταφέρουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο στις αρμόδιες υπηρεσίες.Στο κέντρο της Αθήνας έχει αναπτυχθεί ένα ευρύ πλέγμα αστυνόμευσης, στο οποίο συμμετέχουν δυνάμεις της ΓΑΔΑ, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, της Άμεσης Δράσης και της Ασφάλειας.Το σχέδιο συνδυάζει την εμφανή με την αφανή αστυνόμευση. Από τη μία πλευρά, αυξάνονται οι περιπολίες, οι στοχευμένοι έλεγχοι και οι προσαγωγές ύποπτων ατόμων. Από την άλλη, αναπτύσσονται επιχειρησιακές ομάδες που κινούνται διακριτικά, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη δραστών την ώρα που επιχειρούν να δράσουν.Βασικός στόχος είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση της λεγόμενης μικροεγκληματικότητας και των εγκλημάτων του δρόμου, αλλά και κάθε άλλης παραβατικής συμπεριφοράς που επηρεάζει την καθημερινότητα κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών.Αυτή την περίοδο, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στις ομάδες που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πραγματοποιούν αρπαγές αλυσίδων από τον λαιμό κυρίως γυναικών που κινούνται στους δρόμους της Αθήνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι αστυνομικές αρχές, στις υποθέσεις που έχουν εξιχνιαστεί οι συλληφθέντες είναι στην πλειονότητά τους νεαρά άτομα αιγυπτιακής καταγωγής.Οι περιοχές με τις περισσότερες αρπαγές αλυσίδωνΤα στοιχεία της Ασφάλειας για το 2026 αποτυπώνουν τη γεωγραφία του συγκεκριμένου φαινομένου. Στην περιοχή της Ομόνοιας έχουν καταγραφεί 37 περιπτώσεις αρπαγής αλυσίδων, για τις οποίες έχουν συλληφθεί 17 άτομα.Στον Άγιο Παντελεήμονα καταγράφηκαν 36 περιστατικά, με 10 συλλήψεις, ενώ στις περιοχές των Πατησίων και της Ακρόπολης καταγράφηκαν συνολικά 23 υποθέσεις, για τις οποίες έγιναν 8 και 13 συλλήψεις αντίστοιχα.Ξεχωριστή είναι η εικόνα στην περιοχή αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, όπου καταγράφηκαν 10 υποθέσεις και έγιναν 15 συλλήψεις.