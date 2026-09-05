Γιαυτούς τους 5... λογικούς λόγους τα αεροπλάνα έχουν συνήθως λευκό χρώμα

Έχετε αναρωτηθεί λοιπόν για ποιο λόγο γίνεται αυτό; Σίγουρα έχει να κάνει με το πρακτικό κομμάτι της λειτουργίας του αεροσκάφους και όχι με...









Έχετε αναρωτηθεί λοιπόν για ποιο λόγο γίνεται αυτό; Σίγουρα έχει να κάνει με το πρακτικό κομμάτι της λειτουργίας του αεροσκάφους και όχι με την εμφάνισή του…1. Διατηρεί το χρώμα του καλύτεραΤα σκούρα χρώματα φθείρονται περισσότερο όταν εκτίθενται στον ήλιο αλλά το λευκό θέλει περισσότερο χρόνο για να χάσει τη λάμψη του. Τα σκούρα χρώματα φθείρονται όταν εκτίθενται περισσότερο στον ήλιο και όταν μιλάμε για τα ταξίδια στον αέρα μιλάμε για μεγαλύτερη εγγύτητα με τις ακτινοβολίες UV. Το λευκό είναι ένα χρώμα που είναι εύκολο να διατηρηθεί και συγκριτικά φαίνεται καλύτερο από ό, τι τα άλλα χρώματα, όταν φθείρεται.2. Περισσότερο χρώμα, περισσότερο κόστοςΕίναι γεγονός ότι όσα περισσότερα χρώματα θέλει να χρησιμοποιήσει μια εταιρεία για να βάψει ένα αεροπλάνο, τόσο περισσότερα χρήματα θα ξοδέψει. Το βάψιμο ενός αεροσκάφους μπορεί να κοστίσει από 50 έως 200 χιλιάδες δολάρια, οπότε το κάθε επιπλέον χρώμα αυξάνει τον προϋπολογισμό.3. Το λευκό έχει ακραία θερμικά πλεονεκτήματαΗ επιστήμη δείχνει ότι άλλα χρώματα απορροφούν περισσότερο τα μήκη κύματος του φωτός και έτσι κάνει το αντικείμενο θερμότερο σύντομα, σε αντίθεση με το λευκό, που αντανακλά όλα τα άλλα μήκη κύματος του φωτός και έτσι το φως δεν μετατρέπεται σε θερμότητα. Αυτό σημαίνει ελαφρώς πιο δροσερές καμπίνες.4. Το λευκό είναι πιο «ορατό»Οποιαδήποτε διάβρωση, ρωγμή ή σπάσιμο μπορεί πιο εύκολα να εντοπιστεί στο λευκό χρώμα. Επιπλέον, μπορεί πιο εύκολα να εντοπιστεί το ίδιο το σκάφος από το έδαφος στον ουρανό.5. Επηρεάζει λιγότερο την αξία μεταπώλησηςΑν ένα αεροπλάνο είναι βαμμένο σε ένα χρώμα άλλο χρώμα, αυτό μπορεί να επηρεάσει την αξία μεταπώλησής του στο μέλλον. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να βελτιώσουν την εικόνα ενός αεροπλάνου και στη συνέχεια να το πουλήσουν. Αλλά με το λευκό, απλώς αλλάζοντας το όνομα και το λογότυπο της εταιρείας θα μπορούσε να πουληθεί εύκολα.Πηγή: perierga.gr