Τραγωδία στη Λάρισα: 14χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε δωμάτιο του σπιτιού του

Θρήνος στη συνοικία της Χαραυγής στη Λάρισα! Νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (19.09.2026) ένας μαθητής 14 ετών, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του...

Θρήνος στη συνοικία της Χαραυγής στη Λάρισα! Νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (19.09.2026) ένας μαθητής 14 ετών, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.Σύμφωνα με πληροφορίες των onlarissa.gr και larissanet.gr, ο δεκατετράχρονος μαθητής βρέθηκε κρεμασμένος από τους δικούς του μέσα σε δωμάτιο του σπιτιού τους.Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο. Παρά την κινητοποίηση, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο 14χρονος είχε ήδη «φύγει» από τη ζωή.Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.