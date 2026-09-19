Συναγερμός και στο Λουξεμβούργο για μυστηριώδη drones - Έκλεισε ο εναέριος χώρος στο αεροδρόμιο

Οι αρχές του Λουξεμβούργου διεξάγουν έρευνα αφού εντοπίστηκαν drones στον εναέριο χώρο στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, μ...

Οι αρχές του Λουξεμβούργου διεξάγουν έρευνα αφού εντοπίστηκαν drones στον εναέριο χώρο στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία στη διάρκεια της νύκτας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Λικ Φριντέν.Ο Φριντέν επεσήμανε ότι το Λουξεμβούργο συνεργάζεται με τους εταίρους του στο ΝΑΤΟ αναφορικά με το περιστατικό αυτό, που σημειώθηκε εν μέσω έντονων ανησυχιών στην Ευρώπη σχετικά με τις υβριδικές απειλές της Ρωσίας.Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου διευκρίνισε ότι «τις τελευταίες ημέρες» έχει παρατηρηθεί η παρουσία «ενδεχομένως μεγαλύτερων μη επανδρωμένων αεροσκαφών» στον εναέριο χώρο της χώρας, αλλά πρόσθεσε ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η προέλευσή τους. «Αναλύουμε την κατάσταση», σημείωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.Η εναέρια κυκλοφορία διεκόπη για λίγο στη διάρκεια της νύκτας της Παρασκευής προς Σάββατο στο αεροδρόμιο του Λουξεμβούργου μετά τον εντοπισμό drones που πετούσαν χωρίς άδεια εντός της περιμέτρου του.Η αναστολή αποφασίστηκε ως «προληπτικό μέτρο για τη εγγύηση της ασφάλειας των επιβατών, των πληρωμάτων των αεροπορικών εταιρειών, του προσωπικού του αεροδρομίου και των αεροσκαφών», εξήγησε το αεροδρόμιο.Ο εθνικός αερομεταφορέας Luxair ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1.800 επιβάτες επηρεάστηκαν από την αναστολή λειτουργίας, η οποία οδήγησε στην εκτροπή 17 πτήσεων άφιξης σε άλλα αεροδρόμια, όπως των Βρυξελλών, του Παρισιού και της Φρανκφούρτης.«Πρόκειται για κάτι καινούργιο για το Λουξεμβούργο, αλλά όχι εντελώς πρωτόγνωρο για τις γειτονικές μας χώρες», δήλωσε ο Φριντέν για το περιστατικό έπειτα από έκτακτη σύσκεψη που είχε με τους υπουργούς Άμυνας και Εσωτερικών της χώρας.Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι το Κιέβου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις «υβριδικές» επιθέσεις που συνδέονται με τη Μόσχα. Αυτές οι επιθέσεις περιλαμβάνουν υπερπτήσεις drones κοντά σε ευαίσθητες εγκαταστάσεις, παραβιάσεις του εναέριου χώρου και κυβερνοεπιθέσεις.Από το Λουξεμβούργο στην Κοπεγχάγη: Τα drones που έχουν σημάνει συναγερμό στα ευρωπαϊκά αεροδρόμιαΤα νέα περιστατικά θυμίζουν το κύμα εμφανίσεων drones που είχε προκαλέσει αναστάτωση στην Ευρώπη το φθινόπωρο του 2025.Στις 22 Σεπτεμβρίου, το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε για περίπου τέσσερις ώρες, μετά τον εντοπισμό μεγάλων drones. Περισσότερες από 30 πτήσεις εκτράπηκαν, ενώ περίπου 20.000 επιβάτες επηρεάστηκαν από τις καθυστερήσεις και τις ακυρώσεις. Την ίδια ημέρα, προβλήματα καταγράφηκαν και στο αεροδρόμιο του Όσλο, το οποίο παρέμεινε κλειστό για περίπου τρεις ώρες.Ακολούθησαν περιστατικά και σε άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Στη Γερμανία, το Μόναχο βρέθηκε στο επίκεντρο επανειλημμένων αναφορών για drones, με προσωρινές διακοπές της λειτουργίας και σημαντικές επιπτώσεις στις πτήσεις. Παράλληλα, στη Δανία αναφορές για drones οδήγησαν σε προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων του Άαλμποργκ και του Μπίλουντ.Τον Νοέμβριο του 2025, συναγερμός είχε σημάνει και στο Βέλγιο, όπου drones εντοπίστηκαν κοντά σε αεροδρόμια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και άλλες ευαίσθητες υποδομές. Οι επαναλαμβανόμενες εμφανίσεις είχαν προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στην αεροπορική κυκλοφορία.