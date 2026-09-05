5 εύκολες λύσεις για να απαλλαγείτε από την υγρασία και τη μούχλα στο σπίτι σας

Η υγρασία και η μούχλα μπορεί να εξελιχθούν σε σοβαρά προβλήματα στο σπίτι, ειδικά τον χειμώνα. Ευτυχώς, υπάρχουν μερικές απλές λύσεις πο...





Ανοίξτε το παράθυρο όταν κάνετε μπάνιο

Αφήστε τα βρεγμένα ρούχα να στεγνώσουν σε εξωτερικό χώρο

Ανοίξτε τα παράθυρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα

Ανοίξτε τα παράθυρα όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα

Σκεπάστε τα τηγάνια και χαμηλώστε τη φωτιά μόλις βράσει το νερό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος



Μπάνιο



Σε όλους μας αρέσει ένα ζεστό μπάνιο όταν κάνει έξω κρύο. Ο τρόπος που χρησιμοποιείτε το λουτρό συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην εξάλειψη της συμπύκνωσης. Όταν το κρύο νερό τρέχει στο μπάνιο πριν ζεσταθεί μπορεί να μειώσει τον ατμό κατά 90% αποτρέποντας την υπερβολική υγρασία στον αέρα. Για το ντους, ο ειδικός σε θέματα σπιτιού, συνιστά να ανοίξετε το παράθυρο του μπάνιου και να κρατήσετε την πόρτα κλειστή μέχρι να φύγει ο ατμός.



Στέγνωμα ρούχων



Καθώς πολλοί από εμάς προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα, είναι συνηθισμένη πρακτική να στεγνώνουμε τα ρούχα σε εσωτερικούς χώρους με μια σχάρα αερισμού. Ωστόσο, αν είναι δυνατόν, προσπαθήστε να αφήστε τα ρούχα να στεγνώσουν έξω για να μην κολλήσει η υγρασία των ρούχων στα παράθυρα.



Παράθυρα



Το άνοιγμα των παραθύρων το χειμώνα μπορεί να είναι το τελευταίο πράγμα που θέλετε να κάνετε, ωστόσο, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όταν είναι δυνατόν, ανοίξτε τα παράθυρα για να επιτρέψετε σε τυχόν υπερβολική υγρασία στο σπίτι να φύγει και να αποτρέψετε τη συσσώρευση μούχλας.



Ηλεκτρική σκούπα



Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε το σπίτι, είναι καλύτερο να έχετε ανοιχτά τα παράθυρα για να κυκλοφορεί ο αέρας μέσα στο σπίτι.



Μαγείρεμα



Με μια απλή ρύθμιση κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος μπορείτε να αποτρέψετε την ανάπτυξη υγρασίας και μούχλας στην κουζίνα. Ο James Berry πρότεινε να βάλετε καπάκια στα τηγάνια και να χαμηλώσετε τη φωτιά μόλις βράσει το νερό. Αυτό όχι μόνο θα εξοικονομήσει ενέργεια, αλλά παράλληλα θα μειώσει την υγρασία στην ατμόσφαιρα.



Όλες οι παραπάνω, είναι μερικές έξυπνες κινήσεις, με τις οποίες μπορείτε να αποτρέψετε την ανάπτυξη υγρασίας και κατ΄επέκταση μούχλας σε διάφορους χώρους του σπιτιού





Ο James Berry, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Property Care Association, αποκάλυψε ότι υπάρχουν μερικά απλά κόλπα που θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε την υγρασία του σπιτιού σας σε φυσιολογικά επίπεδα. Μιλώντας στο Landlord Today, είπε ότι: «Τα προβλήματα με την υγρασία και τη μούχλα είναι πιο συνηθισμένα το χειμώνα, καθώς η χαμηλή θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα».«Η μούχλα τις περισσότερες φορές είναι η πρώτη ένδειξη ότι υπάρχει πρόβλημα με την υψηλή υγρασία στο σπίτι. Όμως, η υγρασία μπορεί να παρουσιαστεί ως νερό στις εσωτερικές επιφάνειες, οδηγώντας σε λεκέδες, ξεφλούδισμα της διακόσμησης και σήψη».Μια απλή λύση είναι να ενεργοποιήσετε τη θέρμανση, αλλά οι περισσότεροι θα προτιμούσαν να το αποφύγουν για να μην αυξηθεί ο λογαριασμός ρεύματος. Γι’ αυτό, ο James Berry αποκάλυψε πέντε απλούς και οικονομικούς τρόπους για να απαλλαγείτε από την υγρασία και τη μούχλα που μπορεί να αναπτυχθεί όταν μαγειρεύετε, κάνετε μπάνιο ή άλλες δραστηριότητες στο σπίτι.Πώς να απαλλαγείτε από την υγρασία και τη μούχλα στο σπίτι