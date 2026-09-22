FDI: Ο «ΚΙΜΩΝ» αποκτά τα δικά του «μάτια» στον αέρα – Τα S-100 Camcopter σύντομα θα επιχειρούν

Ένα ακόμη κρίσιμο βήμα για την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση της πρώτης ελληνικής FDI βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» ολ...









Η Schiebel είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο του 2026 την υπογραφή της ελληνικής σύμβασης για τέσσερα συστήματα Camcopter S-100, τα οποία προορίζονται για τις νέες FDI του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ ένα από τα συστήματα προβλέπεται να χρησιμοποιείται από την ξηρά για εκπαίδευση και διατήρηση της επιχειρησιακής ικανότητας των χειριστών. Οι FDI έχουν εξαρχής σχεδιαστεί με δυνατότητα φιλοξενίας τόσο ελικοπτέρου κατηγορίας 10 τόνων όσο και VTOL UAV.



Τα πρώτα S-100 έχουν ήδη περάσει τις δοκιμές αποδοχής



Η διαδικασία εισαγωγής του νέου συστήματος στον Στόλο έχει ήδη περάσει ένα σημαντικό ορόσημο. Τον περασμένο Απρίλιο ολοκληρώθηκαν στη Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού στο Κοτρώνι οι δοκιμές αποδοχής των δύο πρώτων συστημάτων.



Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία Schiebel, τα δύο συστήματα περιλαμβάνουν συνολικά τέσσερα μη επανδρωμένα αεροχήματα S-100, τα οποία πέρασαν επί μία εβδομάδα από λειτουργικούς ελέγχους και δοκιμές, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητά τους για επιχειρησιακή αξιοποίηση. Πλέον το επόμενο βήμα είναι η μετάβαση από τις δοκιμές και την εκπαίδευση στην πραγματική επιχειρησιακή χρήση από τη φρεγάτα.



Το Camcopter δεν προορίζεται να αντικαταστήσει το οργανικό επανδρωμένο ελικόπτερο της FDI. Αντίθετα, έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά, δημιουργώντας μαζί του ένα πολύ μεγαλύτερο πλέγμα επιτήρησης γύρω από τη μονάδα επιφανείας. Η Schiebel είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο του 2026 την υπογραφή της ελληνικής σύμβασης για τέσσερα συστήματα Camcopter S-100, τα οποία προορίζονται για τις νέες FDI του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ ένα από τα συστήματα προβλέπεται να χρησιμοποιείται από την ξηρά για εκπαίδευση και διατήρηση της επιχειρησιακής ικανότητας των χειριστών. Οι FDI έχουν εξαρχής σχεδιαστεί με δυνατότητα φιλοξενίας τόσο ελικοπτέρου κατηγορίας 10 τόνων όσο και VTOL UAV.Η διαδικασία εισαγωγής του νέου συστήματος στον Στόλο έχει ήδη περάσει ένα σημαντικό ορόσημο. Τον περασμένο Απρίλιο ολοκληρώθηκαν στη Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού στο Κοτρώνι οι δοκιμές αποδοχής των δύο πρώτων συστημάτων.Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία Schiebel, τα δύο συστήματα περιλαμβάνουν συνολικά τέσσερα μη επανδρωμένα αεροχήματα S-100, τα οποία πέρασαν επί μία εβδομάδα από λειτουργικούς ελέγχους και δοκιμές, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητά τους για επιχειρησιακή αξιοποίηση. Πλέον το επόμενο βήμα είναι η μετάβαση από τις δοκιμές και την εκπαίδευση στην πραγματική επιχειρησιακή χρήση από τη φρεγάτα.Το Camcopter δεν προορίζεται να αντικαταστήσει το οργανικό επανδρωμένο ελικόπτερο της FDI. Αντίθετα, έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά, δημιουργώντας μαζί του ένα πολύ μεγαλύτερο πλέγμα επιτήρησης γύρω από τη μονάδα επιφανείας.



Δύο διαφορετικά ιπτάμενα μέσα πάνω από κάθε FDI



Οι ελληνικές FDI μπορούν να επιχειρούν με επανδρωμένο ναυτικό ελικόπτερο και ταυτόχρονα να αξιοποιούν VTOL UAV. Στην ελληνική περίπτωση, το επανδρωμένο σκέλος μπορεί να καλύπτεται από τα υπάρχοντα S-70B Aegean Hawk και κυρίως από τα νεότερα MH-60R Romeo, τα οποία αποτελούν πλέον το ισχυρότερο ανθυποβρυχιακό «μακρύ χέρι» του Στόλου. Αυτό δημιουργεί μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αεροπορική συνιστώσα μιας FDI.



Μέχρι σήμερα, για να επεκτείνει μια φρεγάτα την επιτήρησή της σε μεγάλη απόσταση, έπρεπε σε πολλές περιπτώσεις να απονηώσει το επανδρωμένο ελικόπτερό της. Όμως κάθε ώρα πτήσης ενός MH-60R ή ενός Aegean Hawk συνεπάγεται χρήση πληρώματος, κατανάλωση καυσίμου, φθορά του ελικοπτέρου και, κυρίως, μείωση της διαθεσιμότητάς του για την αποστολή στην οποία είναι πραγματικά αναντικατάστατο και δεν είναι άλλη από τον ανθυποβρυχιακό πόλεμο και τις σύνθετες επιχειρήσεις κατά στόχων επιφανείας.



Με το S-100 ένα μεγάλο μέρος των αποστολών ISR – Intelligence, Surveillance and Reconnaissance μπορεί να πραγματοποιείται χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η απονήωση του Romeo.Το μη επανδρωμένο ελικόπτερο μπορεί να προηγείται του πλοίου, να ελέγχει συγκεκριμένους τομείς, να διερευνά ύποπτες επαφές και να μεταδίδει εικόνα πίσω στη φρεγάτα. Έτσι το επανδρωμένο ελικόπτερο παραμένει διαθέσιμο για αποστολές υψηλότερης απαίτησης.



Έως 10 ώρες στον αέρα



Το S-100 είναι ένα μη επανδρωμένο αερόχημα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, χαρακτηριστικό ιδιαίτερα σημαντικό για επιχειρήσεις από πολεμικά πλοία. Στην τυπική διαμόρφωσή του μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο περίπου 34 κιλών για έως και 10 ώρες, ενώ η ταχύτητα του κυμαίνεται περίπου στους 55 κόμβους και η μέγιστη ταχύτητα φτάνει περίπου τους 100 κόμβους. Η εικόνα υψηλής ανάλυσης από τους αισθητήρες του μπορεί να μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στον σταθμό ελέγχου.



Τα ελληνικά συστήματα έχουν εξοπλιστεί με L3Harris MX-10 EO/IR και Overwatch Imaging PT-8DN Oceanwatch, δίνοντάς τους ισχυρές δυνατότητες ηλεκτροοπτικής επιτήρησης ημέρα και νύχτα και εντοπισμού/παρακολούθησης επαφών στη θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι η FDI μπορεί να στείλει τα S-100 δεκάδες μίλια μακριά από το πλοίο αντί να περιορίζεται αποκλειστικά σε όσα μπορεί να διαπιστώσει από τους δικούς της αισθητήρες και τον φυσικό ορίζοντα. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ Το S-100 είναι ένα μη επανδρωμένο αερόχημα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, χαρακτηριστικό ιδιαίτερα σημαντικό για επιχειρήσεις από πολεμικά πλοία. Στην τυπική διαμόρφωσή του μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο περίπου 34 κιλών για έως και 10 ώρες, ενώ η ταχύτητα του κυμαίνεται περίπου στους 55 κόμβους και η μέγιστη ταχύτητα φτάνει περίπου τους 100 κόμβους. Η εικόνα υψηλής ανάλυσης από τους αισθητήρες του μπορεί να μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στον σταθμό ελέγχου.Τα ελληνικά συστήματα έχουν εξοπλιστεί με L3Harris MX-10 EO/IR και Overwatch Imaging PT-8DN Oceanwatch, δίνοντάς τους ισχυρές δυνατότητες ηλεκτροοπτικής επιτήρησης ημέρα και νύχτα και εντοπισμού/παρακολούθησης επαφών στη θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι η FDI μπορεί να στείλει τα S-100 δεκάδες μίλια μακριά από το πλοίο αντί να περιορίζεται αποκλειστικά σε όσα μπορεί να διαπιστώσει από τους δικούς της αισθητήρες και τον φυσικό ορίζοντα.

Ένα ακόμη κρίσιμο βήμα για την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση της πρώτης ελληνικής FDI βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» ολοκληρώνεται η εγκατάσταση του εξοπλισμού που απαιτείται για την επιχειρησιακή χρήση των μη επανδρωμένων ελικοπτέρων S-100 Camcopter.Η νέα δυνατότητα προσθέτει στη φρεγάτα ένα μόνιμα διαθέσιμο «μάτι» στον αέρα, το οποίο μπορεί να επιχειρεί συμπληρωματικά με τα επανδρωμένα ελικόπτερα του Πολεμικού Ναυτικού και να επεκτείνει σημαντικά την εικόνα που διαθέτει το πλοίο πέρα από τον ορίζοντα.Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert, πάνω στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» ολοκληρώνεται η τοποθέτηση των απαραίτητων συστημάτων υποστήριξης και ελέγχου του S-100. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για τις κεραίες και τον εξοπλισμό χειρισμού μέσω των οποίων τα ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη του πληρώματος θα μπορούν να ελέγχουν το μη επανδρωμένο ελικόπτερο από τη φρεγάτα και να λαμβάνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα και τα δεδομένα των αισθητήρων του.Το ανθρώπινο σκέλος της ένταξης του νέου συστήματος έχει επίσης προχωρήσει, καθώς στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού έχουν ήδη εκπαιδευτεί στη χρήση του Camcopter. Η εκπαίδευση αποτελεί κρίσιμο μέρος του προγράμματος, καθώς το ζητούμενο δεν είναι απλώς η παραλαβή ενός UAV αλλά η οργανική ένταξή του στις καθημερινές επιχειρήσεις των FDI και, κυρίως, η αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγει από το σύστημα μάχης και τη διοίκηση του πλοίου.